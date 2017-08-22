Переход у «Электрона» уже подсвечивали, а теперь для большей безопасности пешеходов поставят более мощные прожекторы, направленные на проезжую часть и тротуар. Такие же будут на «зебре» в Савёлкинском проезде — чтобы водители гарантированно увидели пешеходов.
Эти переходы выбраны, потому что там много пешеходов и надо обеспечить их безопасность, пояснил Zelenograd.ru Константин Антонович, технический директор компании «СпецДорПроект», реализовавшей этот проект. Сделаны более мощные и технически совершенные светильники.
Еще в начале года переход у «Электрона» сигналы светофоров стали дублировать на их опорах - подсвечивать зеленым, желтым и красным. Если это приведет к снижению количества наездов на пешеходов, дополнительную подсветку решено было поставить и на других переходах.
«Такое световое решение — эффективный психологический фактор, сдерживающий пешехода и водителя от возможного нарушения правил дорожного движения», считает руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.
Пока для эксперимента выбран еще один переход, в Савёлкинском проезде. Это опасный нерегулируемый переход, но светофора там точно не поставят - построят пешеходный мост.
Центральный проспект и Савёлкинский проезд не являются очагами аварийности - во всяком случае, по итогам 2016 года.
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