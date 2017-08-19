«МамаПапаСлёт» — форум детско-родительских практик начался в ДК(КЦ) «Зеленоград» с 14:00. Его программа продлится до 18 часов, затем на площади перед ДК будет праздничный концерт. В расписании праздника — турнир по армрестлингу для пап, станция красоты для мам, дискотека для девочек и роботстанция — для мальчиков, а также целый список мастер-классов, конкурсов и шоу, фотозона, аквагрим, верёвочный городок, квесты и многое другое.
Мастер-классы уже работают, родителей с детьми становится всё больше. Действуют и бесплатные фотозоны, а подкрепиться можно в буфете.
На «Мамапапаслёт» читателей Зеленоград.ру приглашает главный ведущий праздника Олег Власов.
Впереди много интересного — химические, мыльные и бумажные шоу, детская дискотека и аниматоры, консультации логопеда и педиатра, розыгрыш призов. Не пропустите, кто остался в городе в этот прекрасный летний день!
Программа: https://vk.com/mamaslet_zelenograd
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