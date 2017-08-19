Новая ресторанная зона ТРЦ «Зеленопарк» дополнит уже существующий фудкорт и займёт площадь в 1780 кв.метров, сообщают в компании CBRE, которая стала консультантом по аренде. Там планируется открыть шесть полноформатных ресторанов. Они разместятся около Панда-парка рядом с зоной фудкорта, где уже расположились Burger King, KFC, Hard Wok, «Теремок», «Крошка-Картошка» и другие ресторанчики быстрого питания.

С этой субботы готовы принимать гостей рыбный ресторан Fish Market и представляющий русскую кухню ресторан «По-русски».

В планах до октября — открытие ресторана японской кухни «Планета Суши» и его «брата» IL Патио с меню из итальянских блюд Италии (средний чек 600-800 рублей). В начале осени заработает кафе «эZо» с грузинской кухней, одной из самых популярных в столице (средний чек — 900 рублей).

Первым из новых ресторанов в начале июня открылась «Чайхона Мангал» с восточной кухней и кальянами (средний чек — 1200 рублей).