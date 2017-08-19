Шесть полноформатных ресторанов будет в новой ресторанной зоне ТРЦ «Зеленопарк» — «Чайхона Мангал» уже работает, с субботы, 19 августа, открываются Fish Market и «По-русски». Покупателей также ждут модная одежда в Zolla и обувь в «Лапотке», которые открылись на этой неделе. А в шестом микрорайоне Зеленограда заработала кулинария «Океана», который был на Центральном проспекте.
Новая ресторанная зона ТРЦ «Зеленопарк» дополнит уже существующий фудкорт и займёт площадь в 1780 кв.метров, сообщают в компании CBRE, которая стала консультантом по аренде. Там планируется открыть шесть полноформатных ресторанов. Они разместятся около Панда-парка рядом с зоной фудкорта, где уже расположились Burger King, KFC, Hard Wok, «Теремок», «Крошка-Картошка» и другие ресторанчики быстрого питания.
С этой субботы готовы принимать гостей рыбный ресторан Fish Market и представляющий русскую кухню ресторан «По-русски».
В планах до октября — открытие ресторана японской кухни «Планета Суши» и его «брата» IL Патио с меню из итальянских блюд Италии (средний чек 600-800 рублей). В начале осени заработает кафе «эZо» с грузинской кухней, одной из самых популярных в столице (средний чек — 900 рублей).
Первым из новых ресторанов в начале июня открылась «Чайхона Мангал» с восточной кухней и кальянами (средний чек — 1200 рублей).
Для любителей шопинга в «Зеленопарк» на этой неделе занял своё место в галерее Fashion магазин модной одежды Zolla (рядом с Mohito, Westland и Sinsay). Новая осенняя коллекция уже в продаже — в ней преобладают синий, зелёный и оттенки коричневого.
Новый магазин доступной обуви «Лапоток» приглашает посетителей «Зеленопарка» оценить ассортимент из более чем 2000 моделей обуви. Он расположен недалеко от «Спортмастера» и «ТВОЕ». «Лапоток» обещает проводить распродажи каждую неделю.
А, а шестом микрорайоне Зеленограда в начале августа открылась кулинария «Океан» (корпус 617а, рядом с бильярдным клубом «Накат»). Крупный магазин «Океан» многие годы работал на Центральном проспекте и был известен в городе, в том числе своим большим отделом кулинарии — но его закрыли два года назад. Теперь кулинария работает снова, её ассортимент сохранился, цены немного выросли, как рассказали Zelenograd.ru в магазине, а еще теперь там есть уголок кафе для желающих выпить чай или кофе.
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