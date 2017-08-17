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Любительский летний турнир по настольному теннису пройдёт в четвёртом микрорайоне 17.08.2017 ZELENOGRAD.RU

Открытый турнир по настольному теннису пройдёт в пятницу, 18 августа, на Березовой аллее (4 микрорайон, спортплощадка у дома 6а), приглашаются все желающие с 14 лет и старше. Уровень — любительский, участие — бесплатное, призы приготовлены.

Сбор участников с 15:30, начало турнира — в 16:00. Спортивный инвентарь (ракетки) просят принести с собой.

Турнир проводит досуговый центр «Заря», справки по телефону: 8(499)736-4310.

Как рассказали Zelenograd.ru в центре, такие открытые турниры для жителей там проводят регулярно — как и открытые тренировки по воркауту (у корпуса 414), воскресные турниры для взрослых и детей по шахматам (в клубе «Спартаковец»), занятия и тренировки в рамках летнего Клуба свободного посещения.

На теннисный турнир организаторы ожидают около двух десятков участников и будут рады каждому, кто захочет провести вечер за теннисным столом.

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