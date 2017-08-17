Открыты кассы театра, продаются билеты на сентябрьские спектакли. В сентябре и октябре — премьеры, спектакли для детей и экскурсии.

Свой 19-й сезон «Ведогонь-театр» начнет премьерным спектаклем «Рождество в доме сеньора Купьелло» по пьесе Эдуардо де Филиппо. В сентябрьской афише также спектакли «Иванов», «Хозяйка гостиницы», «Урод», «Бесприданница», «Женитьба Бальзаминова», «Царь Федор Иоаннович». Для самых маленьких зрителей (от 2,5 лет) — спектакль для семейного просмотра «ЧерДачные истории». Детям постарше (7-12 лет) будут интересны экскурсии за кулисы театра. Билеты на сентябрьские спектакли можно забронировать на сайте «Ведогоня».

В октябре зрителей ждет премьера — спектакль «Ехай» по пьесе Нины Садур. Режиссер-постановщик — актер «Ведогонь-театра» Александр Бавтриков. Это не первый режиссерский опыт артиста, ранее он ставил на сцене театра детские спектакли «Как Ежик Новый год встречал» и «Морозко».



Спектакли в сентябре и октябре



В прошлом сезоне на сцене «Ведогонь-театра» было показано 382 спектакля, которые посмотрели более 25 тысяч зрителей.