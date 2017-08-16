Несовершеннолетние Виктория Алексеева 2003 года рождения и Анастасия Киреева 2002 года рождения 14 августа ушли из корпуса 445 около десяти утра в понедельник, 14 августа, и не вернулись.

Приметы

Обе девочки среднего телосложения и примерно одинакового роста около 160—165 сантиметров. И той и другой на вид 14—16 лет.

У Виктории карие глаза. Волосы — средней длины, крашенные в каштановый тон. Школьница была одета в джинсы синего цвета, белую футболку, на ногах — черные кроссовки с белой подошвой.

У Анастасии глаза серые. Волосы — средней длины, также крашенные в каштановый тон. Была в чёрных джинсах и светлой футболке с синими надписями спереди. Обута в черные кроссовки с белой подошвой. Особые приметы: на обеих руках на вторых фалангах мизинцев и безымянных пальцев шрамы 1—2 сантиметра.