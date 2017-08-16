Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Две школьницы пропали в 4-м микрорайоне 16.08.2017 ZELENOGRAD.RU

Несовершеннолетние Виктория Алексеева 2003 года рождения и Анастасия Киреева 2002 года рождения 14 августа ушли из корпуса 445 около десяти утра в понедельник, 14 августа, и не вернулись.

Приметы

Обе девочки среднего телосложения и примерно одинакового роста около 160—165 сантиметров. И той и другой на вид 14—16 лет.

У Виктории карие глаза. Волосы — средней длины, крашенные в каштановый тон. Школьница была одета в джинсы синего цвета, белую футболку, на ногах — черные кроссовки с белой подошвой.

У Анастасии глаза серые. Волосы — средней длины, также крашенные в каштановый тон. Была в чёрных джинсах и светлой футболке с синими надписями спереди. Обута в черные кроссовки с белой подошвой. Особые приметы: на обеих руках на вторых фалангах мизинцев и безымянных пальцев шрамы 1—2 сантиметра.

Пропавшие Виктория Алексеева (слева) и Анастасия Киреева (справа)

Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемых девочек, полиция просит сообщить по телефонам: 8(499) 710-06-22, 8(499) 710-06-31 и 102, а также в дежурную часть зеленоградского УВД по номерам: 8(499) 731-08-32, 8(499) 731-10-70, 8(499) 710-01-22 или 102.

 Реклама
Детский сад "Домовенок" работает все лето. Принимаем детей от 1,5 лет. Объявления
«ДачаЗел» дарит скидку до 50% на железобетонный фундамент. Объявления
Сдам помещение под офис в корпусе 1650 Объявления
Только этим летом Салон красоты Никор дарит всем блондинкам при окрашивании волос экспресс-уход Olaplex. Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
БАБИН ДВОР

Есть всесезонная
площадка на воде.

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
В АВГУСТЕ

Товар месяца у
скидки до 10%.

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
В АВГУСТЕ

Товар месяца у
скидки до 10%.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама