Несовершеннолетние Виктория Алексеева 2003 года рождения и Анастасия Киреева 2002 года рождения 14 августа ушли из корпуса 445 около десяти утра в понедельник, 14 августа, и не вернулись.
Приметы
Обе девочки среднего телосложения и примерно одинакового роста около 160—165 сантиметров. И той и другой на вид 14—16 лет.
У Виктории карие глаза. Волосы — средней длины, крашенные в каштановый тон. Школьница была одета в джинсы синего цвета, белую футболку, на ногах — черные кроссовки с белой подошвой.
У Анастасии глаза серые. Волосы — средней длины, также крашенные в каштановый тон. Была в чёрных джинсах и светлой футболке с синими надписями спереди. Обута в черные кроссовки с белой подошвой. Особые приметы: на обеих руках на вторых фалангах мизинцев и безымянных пальцев шрамы 1—2 сантиметра.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемых девочек, полиция просит сообщить по телефонам: 8(499) 710-06-22, 8(499) 710-06-31 и 102, а также в дежурную часть зеленоградского УВД по номерам: 8(499) 731-08-32, 8(499) 731-10-70, 8(499) 710-01-22 или 102.
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