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Туристическому ориентированию в лесу научат 19 августа новичков, а опытные спортсмены пробегут 3 километра 17.08.2017 ZELENOGRAD.RU

В субботу 19 августа (с 11:00) в лесу между Солнечной аллеей и Малино пройдёт мастер-класс, посвященный туристскому ориентированию, от организаторов всех зеленоградских соревнований по спортивному ориентированию. Ориентирование в лесополосе — полезный навык, который может спасти жизнь. Тренинг рассчитан как на новичков любых возрастов, так и на опытных спортсменов, для которых устроят забег на 3 километра. Участие бесплатное.

Как рассказал Zelenograd.ru ведущий тренинга Виктор Костюшин, новички научатся двигаться по азимуту, работать с картой и тут же на месте закрепят полученные знания. Опытные ориентировщики смогут потренироваться на трёхкилометровом забеге, новички по желанию могут присоединиться к ним.

Планируется, что практическая часть продлится около часа. С собой нужно взять компас.

Регистрацию на мастер-класс проводят заранее в ЖЖ до вечера пятницы, 18 августа — организаторы подготовят карты для практики каждому участнику.

Мероприятие начнётся в 11:00 в 150 метрах от автобусной остановки «Солнечная аллея». Участие бесплатное. Дополнительные вопросы можно задать Виктору Костюшкину по телефону 8(903)117-4085.

В тёплое время года в зеленоградских лесах регулярно проходят соревнования по туристскому ориентированию (последние состоялись 22 июля). В этом сезоне в них приняли участие около 150 человек из Москвы и области.

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