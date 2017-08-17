В субботу 19 августа (с 11:00) в лесу между Солнечной аллеей и Малино пройдёт мастер-класс, посвященный туристскому ориентированию, от организаторов всех зеленоградских соревнований по спортивному ориентированию. Ориентирование в лесополосе — полезный навык, который может спасти жизнь. Тренинг рассчитан как на новичков любых возрастов, так и на опытных спортсменов, для которых устроят забег на 3 километра. Участие бесплатное.

Как рассказал Zelenograd.ru ведущий тренинга Виктор Костюшин, новички научатся двигаться по азимуту, работать с картой и тут же на месте закрепят полученные знания. Опытные ориентировщики смогут потренироваться на трёхкилометровом забеге, новички по желанию могут присоединиться к ним.

Планируется, что практическая часть продлится около часа. С собой нужно взять компас.