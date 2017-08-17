— Владимир Валерьевич, расскажите о себе.

— Мне 48 лет. Я родился, вырос и живу в Зеленограде, в районе Матушкино. Женат, у меня растут трое сыновей. Я рано потерял отца, много помогал маме — она из потомственной учительской семьи. Свою трудовую жизнь я начал в школе-интернате №7 воспитателем, параллельно учился в Народном университете знаний. Капитан запаса: служил в пограничных войсках в 1987—1998 годах. Это была настоящая школа дисциплины и воспитания в смутные перестроечные годы. Но это время только утвердило неоспоримость законов чести и долга.

После армии я поступил в Московский государственный педагогический университет (тогда — МОПИ им. Н. К. Крупской), получил диплом преподавателя общетехнических дисциплин, информатики и вычислительной техники. В 2006 году стал аспирантом МГПИ. Получил второе высшее образование — окончил Санкт-Петербургский институт физической культуры.



Я с детства любил спорт. Со временем я понял, что спорт как процесс требует эффективной координации и личной увлеченности. Я был президентом женского футбольного клуба «Дана», генеральным директором клубов «Дмитров» и «Волга», исполнительным директором ФК «Торпедо-ЗИЛ». В 2011 году я стал президентом Общероссийского общественного Фонда поддержки и развития спорта Российской Федерации. Эта организация занимается не узкоспортивными, но социокультурными и патриотическими проектами, поддержкой и оздоровлением молодежи в федеральном и региональном масштабах. Я руковожу общероссийскими фондами и проектами, занимаюсь благотворительностью.



— Судя по всему, вы человек дела, успешный предприниматель. Почему вы решили идти в депутаты районного уровня?

— Да, бизнес отлажен, работает вполне успешно. Но я коренной зеленоградец. Мне дорог и весь город, и моё родное Матушкино. Здесь живут мои дети, здесь, надеюсь, будут жить мои внуки и правнуки. Я хочу, чтобы наши дети жили лучше, чем мы, уже сейчас. Чтобы у них были действительно благоустроенные красивые и безопасные дворы. Посмотрите, ведь в наших дворах практически ничего не меняется, а проблемы только накапливаются. Хотя на благоустройство из городского бюджета уходят немалые суммы. И основная моя задача как будущего депутата — наладить эффективный контроль эффективного использования бюджетных средств, добиться исключительно целевого их использования.

— Допускаете, что столкнетесь с противодействием?

— Возможно. Но я не не боюсь местной власти и не пытаюсь ей понравиться. Мне не нужен депутатский мандат для решения своих бизнес-вопросов или ради связей во властных структурах. Я много лет занимаюсь развитием детско-юношеского и профессионального спорта. Всё, что я хочу — создать условия для здорового образа жизни всем жителям района, навести порядок во дворах. А для этого надо постоянно контролировать расходование бюджетных средств на благоустройство. Готов сделать все возможное и невозможное, чтобы решить эти проблемы.



— Приведите конкретные примеры — что, с вашей точки зрения, надо исправлять и улучшать в районе в первую очередь?

— Я могу говорить об этом долго. Пожалуйста, коротко несколько примеров. Возле корпусов 431 и 432 уже несколько десятилетий из-под земли вынесены трубы, и никто не собирается их убирать. Как ходить в магазин и обратно? Всё время карабкаясь по ступенькам над этими трубами? А как пройти с детской коляской, как пройти пожилым людям?