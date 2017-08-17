10 сентября состоятся выборы депутатов органов местного самоуправления. О своих целях и планах Zelenograd.ru рассказал кандидат в депутаты Совета депутатов муниципального округа Матушкино, самовыдвиженец Владимир Уткин.
— Владимир Валерьевич, расскажите о себе.
— Мне 48 лет. Я родился, вырос и живу в Зеленограде, в районе Матушкино. Женат, у меня растут трое сыновей. Я рано потерял отца, много помогал маме — она из потомственной учительской семьи. Свою трудовую жизнь я начал в школе-интернате №7 воспитателем, параллельно учился в Народном университете знаний. Капитан запаса: служил в пограничных войсках в 1987—1998 годах. Это была настоящая школа дисциплины и воспитания в смутные перестроечные годы. Но это время только утвердило неоспоримость законов чести и долга.
После армии я поступил в Московский государственный педагогический университет (тогда — МОПИ им. Н. К. Крупской), получил диплом преподавателя общетехнических дисциплин, информатики и вычислительной техники. В 2006 году стал аспирантом МГПИ. Получил второе высшее образование — окончил Санкт-Петербургский институт физической культуры.
Я с детства любил спорт. Со временем я понял, что спорт как процесс требует эффективной координации и личной увлеченности. Я был президентом женского футбольного клуба «Дана», генеральным директором клубов «Дмитров» и «Волга», исполнительным директором ФК «Торпедо-ЗИЛ». В 2011 году я стал президентом Общероссийского общественного Фонда поддержки и развития спорта Российской Федерации. Эта организация занимается не узкоспортивными, но социокультурными и патриотическими проектами, поддержкой и оздоровлением молодежи в федеральном и региональном масштабах. Я руковожу общероссийскими фондами и проектами, занимаюсь благотворительностью.
— Судя по всему, вы человек дела, успешный предприниматель. Почему вы решили идти в депутаты районного уровня?
— Да, бизнес отлажен, работает вполне успешно. Но я коренной зеленоградец. Мне дорог и весь город, и моё родное Матушкино. Здесь живут мои дети, здесь, надеюсь, будут жить мои внуки и правнуки. Я хочу, чтобы наши дети жили лучше, чем мы, уже сейчас. Чтобы у них были действительно благоустроенные красивые и безопасные дворы. Посмотрите, ведь в наших дворах практически ничего не меняется, а проблемы только накапливаются. Хотя на благоустройство из городского бюджета уходят немалые суммы. И основная моя задача как будущего депутата — наладить эффективный контроль эффективного использования бюджетных средств, добиться исключительно целевого их использования.
— Допускаете, что столкнетесь с противодействием?
— Возможно. Но я не не боюсь местной власти и не пытаюсь ей понравиться. Мне не нужен депутатский мандат для решения своих бизнес-вопросов или ради связей во властных структурах. Я много лет занимаюсь развитием детско-юношеского и профессионального спорта. Всё, что я хочу — создать условия для здорового образа жизни всем жителям района, навести порядок во дворах. А для этого надо постоянно контролировать расходование бюджетных средств на благоустройство. Готов сделать все возможное и невозможное, чтобы решить эти проблемы.
— Приведите конкретные примеры — что, с вашей точки зрения, надо исправлять и улучшать в районе в первую очередь?
— Я могу говорить об этом долго. Пожалуйста, коротко несколько примеров. Возле корпусов 431 и 432 уже несколько десятилетий из-под земли вынесены трубы, и никто не собирается их убирать. Как ходить в магазин и обратно? Всё время карабкаясь по ступенькам над этими трубами? А как пройти с детской коляской, как пройти пожилым людям?
Посмотрите, в каком состоянии детские площадки за «Домом быта», «Океаном», за магазином «1000 мелочей». Убогие, старые, неинтересные. За 50 лет мало что изменилось.
Возле корпуса 440 тоже вынесенные трубы, из которых торчат большие металлические штыри. Вопиющая халатность! И рядом дерево. А если на штыри кто-то упадет, наткнется?
Надо привести в порядок фасады зданий на Центральном проспекте — я говорю о пристройках к 17-этажным башням, обо всем известных магазинах. Центральный проспект, историческая достопримечательность, лицо города! Не нахожу слов — во что превратили фасады. Где местные чиновники, где административно-техническая инспекция? Они не могут повлиять на ситуацию? Тогда повлияю я. Со мной не получится «порешать вопросы», как сейчас говорят. Но, ради справедливости, есть и достойные примеры — бывший «Детский мир», корпус 401. Хорошее состояние, фасад отлично оформлен.
Надо сделать пешеходно-велосипедные зоны, дорожки для роллеров внутри района. Построить доступный паркинг для автомобилей — свободная территория есть. А на спортплощадках возле домов необходимо поставить тренажеры для занятий спортом.
— Дворы — не единственная проблема в городе и районе.
— Безусловно. Я говорю о своих приоритетах — обеспечению законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Но мой опыт позволяет решать самые разные вопросы на деле, а не на словах. Я не оторван от реальности, вижу и знаю все насущные проблемы горожан.
— Каковы ваши политические взгляды?
— Они независимы, я не состою в какой-либо политической партии. Моя гражданская позиция, образно говоря, стоит на фундаменте компетентности, спортивного упорства и постоянного самообразования. А самое главное — это прочный фундамент неравнодушия к людям и Родине.
— Когда избирателя могут встретиться с вами, поговорить, высказать свои пожелания?
— Всех приглашаю на встречи:
1 сентября в 16:00 в корпусе 205А (ТСЦО «Зеленоградский»)
7 сентября в 16:00 в школе №1353 (Березовая аллея, дом 7А)
8 сентября в 16:00 в управе района Матушкино (корпус 128, актовый зал)
Со мной можно всегда связаться по телефонам горячей линии: 8(495)201-72-51
Владимир Уткин. Всегда рядом с вами. Всегда на связи.
http://www.utkinvladimir2017.ru/
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