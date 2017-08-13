Сегодня возможны задержки электричек, предупреждает МТППК. Будьте внимательны и следите за объявлениями на станциях.

Причину не называют, но, очевидно, это падение дерева в Новгородской области, из-за которого задержались «Сапсаны». Теперь им надо навёрстывать график.