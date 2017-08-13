Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
Возможны задержи электричек на московско-тверском участке железной дороги 13.08.2017 ZELENOGRAD.RU

Сегодня возможны задержки электричек, предупреждает МТППК. Будьте внимательны и следите за объявлениями на станциях.

Причину не называют, но, очевидно, это падение дерева в Новгородской области, из-за которого задержались «Сапсаны». Теперь им надо навёрстывать график.

Тепловоз привозит обесточенный «Сапсан» на станцию Окуловка
Фотоиз группы «Привет, сей час | железная дорога»
Читайте также
Почему «Сапсаны» мешают электричкам
 Реклама
Открыта запись в летние детские лагеря отдыха. Объявления
Станьте красивыми в Студии красоты «Никор». (в ТЦ "Зеленоградский" ) Объявления
Детский сад "Домовенок" работает все лето. Принимаем детей от 1,5 лет. Объявления
Сдам помещение под офис в корпусе 1650 Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Совсем рядом!

В клинике работает
лаборатория от Артвет

 Реклама
БАБИН ДВОР

Есть всесезонная
площадка на воде.

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
В АВГУСТЕ

Товар месяца у
скидки до 10%.

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
В АВГУСТЕ

Товар месяца у
скидки до 10%.
Реклама
Совсем рядом!

В клинике работает
лаборатория от Артвет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама