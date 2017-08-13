Почему «Сапсаны» мешают электричкам
Сегодня возможны задержки электричек, предупреждает МТППК. Будьте внимательны и следите за объявлениями на станциях.
Причину не называют, но, очевидно, это падение дерева в Новгородской области, из-за которого задержались «Сапсаны». Теперь им надо навёрстывать график.
Тепловоз привозит обесточенный «Сапсан» на станцию Окуловка
Фотоиз группы «Привет, сей час | железная дорога»
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