В пляжной зоне Школьного озера развернет «Спортивный бульвар» ( 15:00—17:00 ) досуговый центр «Энергия». Спортивная программа предполагается для разных категорий населения и разного уровня спортивной подготовки: пляжный волейбол, бадминтон, петанк, настольный теннис, соревнования по гиревому спорту и показательные выступления школы воздушно-спортивного эквилибра Polerina. Пройдут и несколько мастер-классов: в 15:15 — по zumba, в 16:00 — по йоге, в 16:30 — фитнес-зарядка. Для детей будет работать анимационная площадка.

Большой городской спортивный праздник состоится в ФОК «Савёлки» (Озёрная аллея, 2, 11:00—13:00 ). Ключевым событием на нём станет всероссийская акция «Зарядка с чемпионом», которую в Зеленограде проведут Алексей Новиков (кикбоксинг) и Елена Ибрагимова (баскетбол) — неоднократные чемпионы России, победители и призёры международных соревнований. С акцией «Зарядка со стражем порядка» к ним присоединится и представитель зеленоградской полиции, старший инструктор отделения профессиональной подготовки УВД, капитан внутренней службы Егор Розанов.

Под руководством спортсменов зеленоградцы разучат простые движения, а затем все вместе выполнят их, устроив большой спортивный флешмоб «DESPOSITO» — среди участников обещают разыграть приз.