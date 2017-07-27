В честь Дня физкультурника зеленоградцев ждут в субботу, 12 августа, на четырех городских спортплощадках: на Озёрной аллее проведут зарядку чемпионы и станцуют под хит «Desposito» большой спортивный флешмоб, на Школьном озере будут играть в пляжный волейбол и смотреть на воздушных гимнастов, в 8 микрорайоне сразятся в футбол и волейбол, а в 15 микрорайоне — даже в шахматы и шашки.
В пляжной зоне Школьного озера развернет «Спортивный бульвар» (
Большой городской спортивный праздник состоится в ФОК «Савёлки» (Озёрная аллея, 2,
Под руководством спортсменов зеленоградцы разучат простые движения, а затем все вместе выполнят их, устроив большой спортивный флешмоб «DESPOSITO» — среди участников обещают разыграть приз.
!!!Внимание всем!!! Включите звук! ???? ??????? ????Центр физической культуры и спорта ЗелАО, в преддверии празднования Дня физкультурника, запускает самый масштабный спортивный флешмоб Зеленограда???? ??????? ????Спортивно станцуем вместе под хит этого лета "Despositо"???? ???????? Флешмоб будет состоять из двух частей: •Онлайн флешмоб в инстаграме (до 12 августа) • Оффлайн флешмоб (12 августа 2017 года в 11:00, ФОК "Савёлки" (ул. Озёрная аллея, дом 2) Для участия в онлайн флешмобе необходимо: 1? подписаться на группы @cfkis_zelao и @alexfitness_zelenograd; 2? выложить видео в своём профиле инстаграм с повтором движений, указав хэштег #цфкисзелао 3?передать эстафету, минимум трём своим друзьям, которые примут участие во флешмобе, а также отправить им в директ исходную версию поста с эстафетой из паблика @cfkis_zelao Ну, а 12 августа, ждём всех в ФОКе "Савелки", чтобы станцевать всем вместе, после проведения оффлайн флешмоба состоится лотерея и среди участников будет розыгран приз от партнёра мероприятия фитнес-клуба @alexfitness_zelenograd. ???????? ????Мы передаём эстафету @netallru @zelenogradru @zelenograd24_ru @zelenogram @zelenogradbatut
В программе праздника также показательные выступления спортивных коллективов, например, команды стрит воркаута «РУСЪ» Олега Субботина, соревнования по силовым видам спорта (русский жим, фермерская прогулка, армрестлинг), турниры по настольному теннису, шахматам, стритболу и мини-футболу, приём нормативов ГТО. Организаторами праздника станут Центр физкультуры и спорта Зеленограда и центр «Талисман». Справки по телефону: 8(926)724-7757.
На спортивной площадке у корпуса 824 (
В 15 микрорайоне на спортплощадке у корпусов 1535—1540-1546 (
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