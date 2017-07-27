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Зеленоградцев приглашают 12 августа станцевать под «Desposito» с чемпионами и пройтись по «Спортивному бульвару» 11.08.2017 ZELENOGRAD.RU

В честь Дня физкультурника зеленоградцев ждут в субботу, 12 августа, на четырех городских спортплощадках: на Озёрной аллее проведут зарядку чемпионы и станцуют под хит «Desposito» большой спортивный флешмоб, на Школьном озере будут играть в пляжный волейбол и смотреть на воздушных гимнастов, в 8 микрорайоне сразятся в футбол и волейбол, а в 15 микрорайоне — даже в шахматы и шашки.

В пляжной зоне Школьного озера развернет «Спортивный бульвар» (15:00—17:00) досуговый центр «Энергия». Спортивная программа предполагается для разных категорий населения и разного уровня спортивной подготовки: пляжный волейбол, бадминтон, петанк, настольный теннис, соревнования по гиревому спорту и показательные выступления школы воздушно-спортивного эквилибра Polerina. Пройдут и несколько мастер-классов: в 15:15 — по zumba, в 16:00 — по йоге, в 16:30 — фитнес-зарядка. Для детей будет работать анимационная площадка.

Большой городской спортивный праздник состоится в ФОК «Савёлки» (Озёрная аллея, 2, 11:00—13:00). Ключевым событием на нём станет всероссийская акция «Зарядка с чемпионом», которую в Зеленограде проведут Алексей Новиков (кикбоксинг) и Елена Ибрагимова (баскетбол) — неоднократные чемпионы России, победители и призёры международных соревнований. С акцией «Зарядка со стражем порядка» к ним присоединится и представитель зеленоградской полиции, старший инструктор отделения профессиональной подготовки УВД, капитан внутренней службы Егор Розанов.

Под руководством спортсменов зеленоградцы разучат простые движения, а затем все вместе выполнят их, устроив большой спортивный флешмоб «DESPOSITO» — среди участников обещают разыграть приз.

!!!Внимание всем!!! Включите звук! ???? ??????? ????Центр физической культуры и спорта ЗелАО, в преддверии празднования Дня физкультурника, запускает самый масштабный спортивный флешмоб Зеленограда???? ??????? ????Спортивно станцуем вместе под хит этого лета "Despositо"???? ???????? Флешмоб будет состоять из двух частей: •Онлайн флешмоб в инстаграме (до 12 августа) • Оффлайн флешмоб (12 августа 2017 года в 11:00, ФОК "Савёлки" (ул. Озёрная аллея, дом 2) Для участия в онлайн флешмобе необходимо: 1? подписаться на группы @cfkis_zelao и @alexfitness_zelenograd; 2? выложить видео в своём профиле инстаграм с повтором движений, указав хэштег #цфкисзелао 3?передать эстафету, минимум трём своим друзьям, которые примут участие во флешмобе, а также отправить им в директ исходную версию поста с эстафетой из паблика @cfkis_zelao Ну, а 12 августа, ждём всех в ФОКе "Савелки", чтобы станцевать всем вместе, после проведения оффлайн флешмоба состоится лотерея и среди участников будет розыгран приз от партнёра мероприятия фитнес-клуба @alexfitness_zelenograd. ???????? ????Мы передаём эстафету @netallru @zelenogradru @zelenograd24_ru @zelenogram @zelenogradbatut

Публикация от ЦФКиС ЗелАО г. Москвы (@cfkis_zelao)

В программе праздника также показательные выступления спортивных коллективов, например, команды стрит воркаута «РУСЪ» Олега Субботина, соревнования по силовым видам спорта (русский жим, фермерская прогулка, армрестлинг), турниры по настольному теннису, шахматам, стритболу и мини-футболу, приём нормативов ГТО. Организаторами праздника станут Центр физкультуры и спорта Зеленограда и центр «Талисман». Справки по телефону: 8(926)724-7757.

На спортивной площадке у корпуса 824 (12:00—13:30) у всех желающих тоже будут принимать нормы ГТО, а также организуют подвижные игры — футбол, волейбол, дартс и другие. Активным участникам обещают памятные призы и сладкие подарки. Телефон для справок: 8(499)729-7071.

В 15 микрорайоне на спортплощадке у корпусов 1535—1540-1546 (11:00—13:30) устроят турниры по мини-футболу, волейболу, стритболу, шахматам, шашкам, дартсу и настольному теннису спортивный клуб «Фаворит» и досуговый центр «М Клуб». Для детей предусмотрена анимационная программа и конкурсы.

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