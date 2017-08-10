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Пакет с гранатой и боеприпасами нашли возле ГИБДД 10.08.2017 ZELENOGRAD.RU

Черный пакет с подозрительным содержимым, в том числе гранатой РГ-42, обнаружили во время уборки территории.

Инцидент произошёл около двух часов дня в четверг, 10 августа, вблизи здания ГИБДД на улице Крупской в Зеленограде. Территорию тут же опоясали заградительными лентами в ожидании кинологов.

«Перегорожен проезд, записывают номера, ребята в касках и брониках просят не задерживаться», — рассказал очевидец в сообществе «ЗелАО AUTO | Зеленоград» во «ВКонтакте».

Сувенирная граната РГ-42 неотличима от боевой
Фото предоставил очевидец

Как выяснил Zelenograd.ru в полиции, граната оказалась «сувенирной продукцией» и никакой опасности не представляла. Другой источник сообщил нам, что в пакете находились также газовые баллончики и патроны для пневматического оружия.

На вид учебная граната РГ-42 ничем не отличается от боевой ручной осколочной гранаты времён Великой Отечественной. Такие гранаты производились не только на оружейных заводах, но на любом предприятии, включая консервные фабрики, с оборудованием для штамповки и точечной сварки. После войны их какое-то время продолжали штамповать в Китае, Польше и Румынии для нужд местных армий, но уже давно сняли с производства. Однако на военных складах РГ-42 хранятся еще в достаточном количестве.

В настоящее время учебный аналог (муляж, макет) легко приобрести через специализированные магазины, в том числе онлайн, по цене от одной до двух тысяч рублей за штуку. Дымовые версии и того дешевле — раза в четыре-пять.

Пока неизвестно, ради шутки, намеренно ли кто-то оставил пакет на улице или случайно забыл инвентарь рядом со зданием зеленоградского ГИБДД.

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