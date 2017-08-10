По пути на мероприятие вас развлекает сопровождающий, знакомит участников, проводит интересные игры, конкурсы, караоке и прочее. Время в дороге проходит быстрее, интереснее и знакомых становится еще больше. Особенно полезен такой «дорожный разогрев» при мероприятиях командного характера, квестах или концертах.

На обратном пути дают волю наболтаться, закрепить знакомства и поделится эмоциями друг с другом. А при желании и с будущими участниками, оставив отзыв на видеокамере сопровождающему!

Надо отдать должное, домой отвозят практически в прямом смысле! Довозят до ближайшей остановки к дому или до любой, удобной вам.