Интересным проектом для зеленоградцев стали МиниТуры. На первый взгляд все просто — выбираете мероприятие на которое хотите попасть, Вас доставляют туда и возвращают обратно домой. Только дорогу организаторам удается превратить в целое событие!
По пути на мероприятие вас развлекает сопровождающий, знакомит участников, проводит интересные игры, конкурсы, караоке и прочее. Время в дороге проходит быстрее, интереснее и знакомых становится еще больше. Особенно полезен такой «дорожный разогрев» при мероприятиях командного характера, квестах или концертах.
На обратном пути дают волю наболтаться, закрепить знакомства и поделится эмоциями друг с другом. А при желании и с будущими участниками, оставив отзыв на видеокамере сопровождающему!
Надо отдать должное, домой отвозят практически в прямом смысле! Довозят до ближайшей остановки к дому или до любой, удобной вам.
МиниТуры убивают несколько зайцев одновременно:
- Удобство. Комфортно и спокойно ехать на мероприятие, используя только один транспорт с комфортными сиденьями, фокусируя свое внимание только на отдыхе.
- Веселье. МиниТуры с развлечениями доставят вас на мероприятие уже разогретыми, с отличным настроением и большим количеством знакомых людей. Так любое мероприятие пройдет намного веселее и интереснее!
- Выгода. Как финансовая, так и во времени и экономии своих нервов! Если сложить все расходы за поездку, то owlory оказывается выгоднее, чем та же поездка на общественном транспорте или машине.
Идея отличная! Переходите по ссылке на сайт, выбирайте интересное вам мероприятие и участвуйте! Будет круто!
https://www.facebook.com/OwloryTrip/
Телефон +7 (999) 843 38-18
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