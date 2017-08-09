В нашей студии вы можете получить полный комплекс услуг: мужские и женские стрижки и окрашивание, все виды маникюра и педикюра, эпиляция горячим воском, шугаринг. Вас ждут теплая атмосфера, опытные мастера и доступные цены!
Студия работает с проверенными компаниями производителями, что гарантирует качество и ожидаемый результат!
Приглашаем в нашу дружную команду креативных мастеров, готовых к профессиональному росту и новым знаниям!
Сеть салонов красоты «Никор» — это гарантия качества услуг в индустрии красоты и здоровья
Будьте красивы и здоровы с командой «Никор»
Зеленоград, Привокзальная площадь дом 1, ТК «Зеленоградский», 2 этаж, павильон 5В
nikor-salon.ru
www.instagram.com/nikor_salon
www.facebook.com/nikorsalon
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