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Станьте красивыми в Студии красоты «Никор» в ТЦ «Зеленоградский» 09.08.2017 Студия красоты «Никор» Реклама

В нашей студии вы можете получить полный комплекс услуг: мужские и женские стрижки и окрашивание, все виды маникюра и педикюра, эпиляция горячим воском, шугаринг. Вас ждут теплая атмосфера, опытные мастера и доступные цены!

Студия работает с проверенными компаниями производителями, что гарантирует качество и ожидаемый результат!

Приглашаем в нашу дружную команду креативных мастеров, готовых к профессиональному росту и новым знаниям!

Сеть салонов красоты «Никор» — это гарантия качества услуг в индустрии красоты и здоровья

Будьте красивы и здоровы с командой «Никор»

Зеленоград, Привокзальная площадь дом 1, ТК «Зеленоградский», 2 этаж, павильон 5В

nikor-salon.ru
www.instagram.com/nikor_salon
www.facebook.com/nikorsalon


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Совсем рядом!

В клинике работает
лаборатория от Артвет
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