В пятницу вечером, 11 августа с 18:30 до 19:30, в атриуме ДК(КЦ) «Зеленоград» пройдёт очередная летняя встреча проекта «Профессионалы — детям». Её темой станет робототехника: мастер-класс по робо-сумо от робототехнической лаборатории ДК, рассказ о занятиях в студии «Конструктив» и о разработках зеленоградской компании «Нейроботикс» в области нейроуправления роботами. Вход — свободный.

Как управлять объектами силой мысли? Как создавать роботов? Насколько перспективна профессия робототехника? На эти и другие вопросы ответят Сергей Косицын, руководитель лаборатории робототехники ДК и главный судья зеленоградских соревнований по робототехнике, и Александр Зонов, старший научный сотрудник компании «Нейроботикс», как сообщает ДК.

Гостям расскажут и о том, чем занимается студия технического творчества «Конструктив». А ключевым событием первой части встречи станет мастер-класс по робо-сумо. Участники будут работать в группе, создадут под руководством Сергея Косицына своего робота-сумоиста, запрограммируют его движения, а в конце поучаствуют в битве роботов.

Как управлять машинами силой мысли, то есть импульсами мозга, используя специальные шлемы и программы — с этим активно развивающимся направлением робототехники во второй части встречи познакомит её участников представитель компании «Нейроботикс».

На встречу ждут детей старше трёх лет, родителей и всех желающих.

Это уже третий сезон проекта «Профессионалы — детям» в ДК. Следующая встреча состоится 25 августа и будет посвящена секретам музыкального продюсирования, диджеинга и звукорежиссуры. В гости к ребятам придут московский диджей и резидент радио Record DJ Promi (Роман Шишков) и руководитель вокальной студии культурного центра Сергей Романов.