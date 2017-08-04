Зеленоградцев, которые решат заняться шоппингом в выходные, ждут новые магазины: в торговом центре «Зеленопарк» открылись Respect, Ralf Ringer и Thomas Munz с большим выбором обуви и сезонными распродажами, а еще магазин чая, кофе и сладостей «Кантата». А в торговом комплексе «Панфиловский» — островок оператора Yota возле центрального входа с новыми тарифами и оборудованием.

Салон обуви Respect, хоть и только что открылся, но начал сразу с ликвидации летней коллекции: цены на неё от 999 рублей. Кроме обуви в салоне помогут подобрать стильные аксессуары: ремень, шарф, сумки или кошелёк, например.

Немецкий бренд Thomas Munz тоже порадует зеленоградских поклонников качественной обуви. Вы знали, что профессионалы бренда уже 20 лет специализируются на создании обуви, которая учитывает специфику окружающей среды? А летняя коллекция сейчас продаётся со скидкой до 70%.

Ralf Ringer — семейный обувной бренд. В «Зеленопарке» открылся уже обновлённый магазин: новый дизайн подразумевает большие пространства и широкий обзор для удобного шопинга. Кроме того, здесь также в самом разгаре скидки на летнюю коллекцию.

В галерее вкусов «Кантата» обещают покупателям более 230 позиций чая, 100 сортов кофе из разных уголков света и 80 позиций вкуснейших сладостей и десертов. Всё это можно дарить родным и друзьям или порадовать себя самого.

Оператор Yota уже ассоциируется у россиян с безлимитным беспроводным интернетом. Новый островок провайдера открылся на днях в «Панфиловском» — здесь можно купить домой роутер с безлимитным интернетом до 20 Мбит/с или выбрать тариф для смартфона.

Если вы знаете об открытии новых магазинов, кафе и салонов в Зеленограде или узнаёте об их переезде на новое место, сообщайте в редакцию: на странице «Прислать новость«, сообщением ВКонтакте или в Facebook.