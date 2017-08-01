Комментировать
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Утечка кислорода произошла на предприятии в Южной промзоне 01.08.2017 ZELENOGRAD.RU

Хлопок газа услышали очевидцы в Южной промзоне. Выяснилось, что на территории завода «Логика» произошла утечка кислорода. Пострадавших нет, но во время ЧП в помещении выбило стёкла.

В МЧС подтвердили, что на предприятии была техническая авария без возгорания. Спасатели выезжали по адресу проезд 4922, дом 2, строение 5. Здесь располагается завод «Логика» (принадлежит компании Air Liquide), который специализируется на производстве технических газов — азота, кислорода и водорода. Вызов поступил в 10:57 во вторник, 1 августа. На месте спасатели выяснили, что хлопок с выбросом кислорода произошёл в результате технологического процесса.

С сообщениями о месте пожара произошла путаница. Сначала в МЧС сообщили о проезде 4806 — но такого проезда в Зеленограде больше нет. Некоторые информационные агентства после этого написали о проезде 4807 — он на Восточной коммунальной зоне. После уточнения, в МЧС сказали, что пожар был на «Логике», в проезде 4922.

Читайте также
Крупный пожар на заводе «Логика» в 2010 году
 Реклама
Новогодние ёлки в цирке «Максимус» возле «Зеленопарка» начнутся с 23 декабря. Билеты уже в продаже. Объявления
Кухонная студия «Анонс» открылась в Зеленограде. В честь открытия скидки до 40% Объявления
Новогодние игрушки и плетеные корзины от интернет-магазина «Вкус уюта» Объявления
Ухоженное лицо и стройная фигура — это результат авторских программ в косметологическом центре «Хризантема» — приглашаем вас Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

В ноябре всего за 3000р
комплексная чистка зубов .

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
НОЯБРЬ

Скидка на плитку Италии и
Испании 10%

Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
Семейная клиника
Медцентр открыт.

В ноябре всего за 3000р
комплексная чистка зубов .
Реклама
Реклама
Реклама
НОЯБРЬ

Скидка на плитку Италии и
Испании 10%

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама