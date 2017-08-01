Хлопок газа услышали очевидцы в Южной промзоне. Выяснилось, что на территории завода «Логика» произошла утечка кислорода. Пострадавших нет, но во время ЧП в помещении выбило стёкла.

В МЧС подтвердили, что на предприятии была техническая авария без возгорания. Спасатели выезжали по адресу проезд 4922, дом 2, строение 5. Здесь располагается завод «Логика» (принадлежит компании Air Liquide), который специализируется на производстве технических газов — азота, кислорода и водорода. Вызов поступил в 10:57 во вторник, 1 августа. На месте спасатели выяснили, что хлопок с выбросом кислорода произошёл в результате технологического процесса.

С сообщениями о месте пожара произошла путаница. Сначала в МЧС сообщили о проезде 4806 — но такого проезда в Зеленограде больше нет. Некоторые информационные агентства после этого написали о проезде 4807 — он на Восточной коммунальной зоне. После уточнения, в МЧС сказали, что пожар был на «Логике», в проезде 4922.