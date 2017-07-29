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Прямо сейчас: летняя читальня библиотеки проходит в 14 микрорайоне 29.07.2017 ZELENOGRAD.RU

«Лето с книгой» — летнюю читальню с таким названием развернула в субботу, 29 июля, с 15:00 до 17:00 в сквере у корпуса 1462 зеленоградская библиотека № 252. В программе: книги для буккроссинга, литературный час по теме «Любимые литературные героини» и мастер класс для детей — мольберты, карандаши, раскраски и сказки.

Читальня на открытом воздухе уже действует, благодаря хорошей погоде, а литературный час еще не начался — на знакомство с книжными героинями ждут девочек.

Буккроссинг «Из дома в дом» сегодня посвящен в основном художественной литературе, как рассказала Zelenograd.ru директор библиотеки Ирина Павлова. А для детей библиотека проводит акцию «Солнечный зайчик»: они могут рисовать и расспрашивать, а также рассматривать детские книги.

О летней читальне рассказывает директор библиотеки № 252 Ирина Павлова
Видео: Ольга Походня/Zelenograd.ru

Подобные летние читальни библиотека проводит уже четвёртый год в летние месяцы, для горожан всех возрастов — с целью популяризации чтения. На открытом воздухе проводят тематические обзоры литературы нон-фикшен, книжные выставки произведений лауреатов литературных премий 2016 года. Выставляют для читателей и популярные книги, и периодику из фонда библиотеки. Для детей тоже есть литературные и экологические программы.

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