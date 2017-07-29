«Лето с книгой» — летнюю читальню с таким названием развернула в субботу, 29 июля, с 15:00 до 17:00 в сквере у корпуса 1462 зеленоградская библиотека № 252. В программе: книги для буккроссинга, литературный час по теме «Любимые литературные героини» и мастер класс для детей — мольберты, карандаши, раскраски и сказки.
Читальня на открытом воздухе уже действует, благодаря хорошей погоде, а литературный час еще не начался — на знакомство с книжными героинями ждут девочек.
Буккроссинг «Из дома в дом» сегодня посвящен в основном художественной литературе, как рассказала Zelenograd.ru директор библиотеки Ирина Павлова. А для детей библиотека проводит акцию «Солнечный зайчик»: они могут рисовать и расспрашивать, а также рассматривать детские книги.
Подобные летние читальни библиотека проводит уже четвёртый год в летние месяцы, для горожан всех возрастов — с целью популяризации чтения. На открытом воздухе проводят тематические обзоры литературы нон-фикшен, книжные выставки произведений лауреатов литературных премий 2016 года. Выставляют для читателей и популярные книги, и периодику из фонда библиотеки. Для детей тоже есть литературные и экологические программы.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- БАБИН ДВОР
-
Есть всесезонная
площадка на воде.
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В ИЮЛЕ
-
Товар месяца у
скидки до 10%.