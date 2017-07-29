«Лето с книгой» — летнюю читальню с таким названием развернула в субботу, 29 июля, с 15:00 до 17:00 в сквере у корпуса 1462 зеленоградская библиотека № 252. В программе: книги для буккроссинга, литературный час по теме «Любимые литературные героини» и мастер класс для детей — мольберты, карандаши, раскраски и сказки.

Читальня на открытом воздухе уже действует, благодаря хорошей погоде, а литературный час еще не начался — на знакомство с книжными героинями ждут девочек.