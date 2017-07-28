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Отмены остановок электричек на Петровско-Разумовской и НАТИ 29 июля не будет 28.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Отменена запланированная на субботу модернизация пути на участке Москва — Ховрино Октябрьской железной дороги. Это не значит, что её не будет — просто перенесли сроки работ.

Ранее Московско-Тверская пригородная пассажирская компания сообщила об отмене остановок на двух станциях всех пригородных поездов при движении в Москву 29 июля. По техническим причинам работы в этот день отменяются, но они пройдут в другой день — дата сейчас уточняется, сообщили Zelenograd.ru в МТППК. Запланированных ранее отмен двадцати электричек тоже не будет — поезда пойдут по обычному расписанию.

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