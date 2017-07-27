Музыкальную программу для концерта предложил библиотеке сам дуэт Duo Voce — Анастасия Чермошенцева (сопрано) и Юлия Башкирова (сопрано). Певицы готовили программу музыки барокко несколько месяцев и решили показать её зеленоградским зрителям. Возникла идея совместить разнохарактерную музыку двух эпох в рамках одной творческой встречи, показать, как изменился стиль музыки, характер и манера исполения, музыкальное сопровождение. Девушки пригласили талантливых друзей-музыкантов, с которыми ранее выступали в музыкальных проектах: Степана Сидорова (скрипка) и концертмейстера Николая Хоменко. Так родилась программа «От Барокко до современности — диалог эпох» .



Вокальный дуэт DuoVoce — молодой коллектив выпускниц музыкально-хорового центра «Лель», который с 2013 года ведет активную творческую деятельность. Несмотря на абсолютно не связаные с музыкой профессии (Анастасия работает ведущим инженером в гражданской авиации, а Юлия — специалистом в сфере образования за рубежом), девушки увлеченно занимаются музыкальным творчеством, продолжают петь в хорах Зеленограда и Москвы, участвуют в музыкальных фестивалях, конкурсах и становятся их призёрами. В репертуаре дуэта — композиции от классики и музыки эпохи Барокко, романсов, дуэтов и арий из опер до народных песен, песен военных лет, популярных мелодий из кинофильмов и произведений современных композиторов.



Николай Хоменко — выпускник РАМ им. Гнесиных, действующий музыкант, композитор и аккомпаниатор, постоянный участник музыкальной группы «Даарика», исполняющий фортепианную музыку различных жанров и стилей, увлекается игрой на саксофоне. Николай сделал несколько переложений партитуры для дуэта Duo Voce.



Степан Сидоров — скрипач, певец, аранжировщик, лауреат всероссийских и международных конкурсов, выпускник МИЭТа. Степан постоянно участвует в городских культурных мероприятиях Зеленограда, он — постоянный участник, композитор и идейный вдохновитель популярного в Зеленограде трио «Отражение», а также играет в составе музыкального коллектива Inspiranto и пишет партитуры для различных музыкальных коллективов, в том числе для дуэта Duo Voce.

На концерт в библиотеке ожидают слушателей любого возраста, от студентов до пожилых людей. Часто на такие концерты приходят и профессиональные музыканты, и любители классической музыки, постоянные посетители зеленоградских библиотек и социальных-культурных учреждений Зеленограда, рассказали Zelenograd.ru организаторы концерта.

«Нам хотелось бы привлечь больше молодежи, — поделилась Юлия Башкирова. — Зеленоград музыкальный и читающий город с высоким уровнем культурных традиций, развитым детско-юношеским творчеством и самодеятельностью. К тому же, новое руководство зеленоградских библиотек заинтересовано в том, чтобы возродить интерес к библиотекам и показать, что библиотека сейчас — не только читальное пространство с идеальной тишиной, но и объект социально-культурного значения, платформа для интересных мероприятий, возможность для общения и социализации. Именно поэтому в библиотеке задуман не один наш концерт».

На август библиотека № 249 запланировала еще три концерта — трио «Отражение», дуэта Duo Voce с музыкантами и концерт, посвященный творчеству Сергея Рахманинова (ориентировочные даты концертов — 5, 12 и 19 августа). Организуют концерты зеленоградская библиотечная система и клуб «Талисман».

Зеленоградские библиотеки довольно часто проводят разные мероприятия для читателей, за месяц их бывает более ста: это литературные праздники, виртуальные и краеведческие экскурсии. Нередко проходят и встречи с писателями, художниками, музыкантами, интересными людьми, лекции, картинные и фотовыставки. Сотрудники библиотек готовы рассмотреть и новые предложения от жителей Зеленограда, для этого нужно отправить заявку, прислать программу и описать актуальность темы мероприятия.