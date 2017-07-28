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На озере Сенеж в Солнечногорске 29 июля отметят День ВМФ: корабельными гонками, марафонским заплывом и парадом «Потешного флота» 28.07.2017 ZELENOGRAD.RU

На Сенежском озере в субботу, 29 июля, в канун Дня военно-морского флота пройдёт ставший традиционным для соседей праздник «Сенежский причал». На воде соберётся «Потешный флот» из празднично украшенных лодок и их команд, которые устроят гонку без вёсел, а пловцы преодолеют свою марафонскую дистанцию. Сухопутных жителей ждёт цирковая программа и песочный конкурс, а приветствовать всех участников праздника будет контр-адмирал в отставке Евгений Бородич.

solreg.ru

Праздник начнётся с марафонского заплыва «Сенежская миля» на приз главы Солнечногорского района. В 11:07 объявят старт заплыва, а в 12:30 будут награждать победителей.

С 10:30 у берега построится «Потешный флот» конкурса по праздничному оформлению лодок, в котором участвуют команды разных солнечногорских организаций. Жюри будет учитывать не только дизайнерские решения, но и костюмы, девиз и сплочённость коллективов. Как сообщили Zelenograd.ru в префектуре Солнечногорского района, заявку на участие подали восемь команд.

С 12:10 до 12:20 пройдёт парад «Потешного флота». Праздничные лодки будут не только радовать своим видом, но и пригодятся как плавсредство. В 12:40 от лодочной станции команды на своих суднах отправятся в плавание на скорость. По условиям конкурса «Весёлая регата» командам предстоит пройти по озеру от старта до финиша без вёсел, используя любые подручные средства.

После подведения итогов в 13:20 начнётся цирковая программа. Детей в течение всего праздника будут развлекать аниматоры. На специальной детской площадке с 11:00 до 13:00 для маленьких гостей устроят весёлые конкурсы.

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