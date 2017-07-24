Нужна ваша помощь: в 9-м районе с балкона улетел попугай жако. Крупная серая птица с красным хвостом.
Большая просьба к видевшим его связаться с хозяином (контакты внизу). Птица ручная. Если она залетит на балкон или сядет на подоконник, пожалуйста, впустите ее в квартиру, покормите семечками или арахисом, фруктами и напоите. За ней сразу приедут.
Контакты:
+7(929)532-36-06
+7(916)065-01-28
Екатерина
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