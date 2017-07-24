Большая просьба к видевшим его связаться с хозяином (контакты внизу). Птица ручная. Если она залетит на балкон или сядет на подоконник, пожалуйста, впустите ее в квартиру, покормите семечками или арахисом, фруктами и напоите. За ней сразу приедут.

Контакты:

+7(929)532-36-06

+7(916)065-01-28

Екатерина