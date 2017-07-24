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Нужна помощь: улетел попугай жако в 9 микрорайоне 24.07.2017 ZELENOGRAD.RU Реклама

Нужна ваша помощь: в 9-м районе с балкона улетел попугай жако. Крупная серая птица с красным хвостом.

Большая просьба к видевшим его связаться с хозяином (контакты внизу). Птица ручная. Если она залетит на балкон или сядет на подоконник, пожалуйста, впустите ее в квартиру, покормите семечками или арахисом, фруктами и напоите. За ней сразу приедут.

Контакты:

+7(929)532-36-06

+7(916)065-01-28

Екатерина

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