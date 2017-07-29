Всемирный «Флешмоб женственности» объединит женщин во многих странах и городах уже в девятый раз, а зеленоградки выйдут на него в пятый раз: зеленоградский «Флешмоб женственности» состоится во вторник, 1 августа, в 19:00 в парке Победы. Приглашают девочек, девушек, женщин — в красивых платьях и с цветами в руках, а также их близких с готовностью сделать этот мир лучше.
Участницы прошлых мероприятий уже делятся радостными впечатлениями в группах ВКонтакте и собираются участвовать в новых флешмобах. «Почему я туда иду снова? Да потому, что делать добро — это здорово! Я верю, что наши улыбки, цветы и отличное настроение вдохновят девушек быть женственнее», — поделилась с Zelenograd.ru одна из участниц Елена Бубнова.
Организатор флешмоба в этом году Наталья Гаврилова сообщила, что с удовольствием приняла эстафету: «Организатор прошлогоднего флешмоба к сожалению не может принять участие в этом году, поэтому я решила взять на себя её обязанности. Красивые девушки и женщины в юбках и платьях с цветами и счастливые прохожие девушки, которые получат эти цветы — это несомненно хорошее настроение, общение, счастливые лица и украшение города!»
Первый такой флешмоб состоялся в 2012 году. Тогда он собрал около 1500 участниц из 90 городов девяти стран. В этом году ожидается участие 20 государств, и около 300 городов. Акцию придумала и воплотила в жизнь автор книг о женском предназначении Ольга Валяева. В день «Флешмоба женственности» участницы надевают красивые платья, выходят гулять с цветком в руках, общаются друг с другом, с прохожими, а в конце дарят свой цветок незнакомой женщине, желая ей здоровья и благополучия. У мероприятия есть свой профиль в Инстаграм и хэштег #1augusta.
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