Там же проходят бесплатные мастер-классы для детей по рисованию, рукоделию, декору и цветоводству. По будням они начинаются в 15, 16 и 17 часов, по выходным добавляется еще в 18:00. В последние дни фестиваля — 5 и 6 августа — мастер-классы начнутся в 12:00 и будут идти каждый час. По выходным в 18:00 также проходят интерактивные программы, связанные с научным и инженерным творчеством. Длительность — 45 минут. Все мастер-классы рассчитаны на детей старше пяти лет. Расписание — на сайте фестиваля.