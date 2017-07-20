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Открылся фестиваль сладостей рядом со станцией Крюково. Что там можно купить и чем заняться 20.07.2017 ZELENOGRAD.RU

В четверг на Привокзальной площади (со стороны «нового» города, под эстакадой) открылся фестиваль цветов и сладостей «Московское лето. Цветочный джем». Наш корреспондент сообщает, что там продают и как получить бесплатный леденец.

В одной из палаток проходит игра: надо ответить на простейшие вопросы и получить зачетную книжечку. В ней наклейками отмечаешь посещение разных площадок фестиваля, а за это получаешь призы. За посещение площадку в Зеленограде получаешь леденец.

Там же проходят бесплатные мастер-классы для детей по рисованию, рукоделию, декору и цветоводству. По будням они начинаются в 15, 16 и 17 часов, по выходным добавляется еще в 18:00. В последние дни фестиваля — 5 и 6 августа — мастер-классы начнутся в 12:00 и будут идти каждый час. По выходным в 18:00 также проходят интерактивные программы, связанные с научным и инженерным творчеством. Длительность — 45 минут. Все мастер-классы рассчитаны на детей старше пяти лет. Расписание — на сайте фестиваля.

Фестиваль работает до 6 августа, каждый день с 11 до 21.

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