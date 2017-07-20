Вы получите:

интересный опыт участия в проекте на благо развития женственности

новые знакомства и дальнейшее общение в женском чате

профессиональный макияж от лучшего визажиста в городе

вкусные вегетарианские угощения

5 групповых фотографий

10 уникальных портретных фотографий Вас и Вашей семьи

Стоимость участия: 6 000 рублей.

Отправить заявку на участие можно по адресу: info@galinatinkova.ru

Подробности на сайте: http://galinatinkova.ru/photoday

Благодарим за участие в проекте!