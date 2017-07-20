23 июля 2017 года, с 12:00 до 17:00 в Парке Победы состоится фото-день «Магия Женственности».
Фотограф @Галина Тинькова
Вы получите:
- интересный опыт участия в проекте на благо развития женственности
- новые знакомства и дальнейшее общение в женском чате
- профессиональный макияж от лучшего визажиста в городе
- вкусные вегетарианские угощения
- 5 групповых фотографий
- 10 уникальных портретных фотографий Вас и Вашей семьи
Стоимость участия: 6 000 рублей.
Отправить заявку на участие можно по адресу: info@galinatinkova.ru
Подробности на сайте: http://galinatinkova.ru/photoday
Благодарим за участие в проекте!
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