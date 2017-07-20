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Фото-день «Магия Женственности» в Парке Победы 23 июля 20.07.2017 ZELENOGRAD.RU Реклама

23 июля 2017 года, с 12:00 до 17:00 в Парке Победы состоится фото-день «Магия Женственности».

Фотограф @Галина Тинькова

Вы получите:

  • интересный опыт участия в проекте на благо развития женственности
  • новые знакомства и дальнейшее общение в женском чате
  • профессиональный макияж от лучшего визажиста в городе
  • вкусные вегетарианские угощения
  • 5 групповых фотографий
  • 10 уникальных портретных фотографий Вас и Вашей семьи

Стоимость участия: 6 000 рублей.
Отправить заявку на участие можно по адресу: info@galinatinkova.ru

Подробности на сайте: http://galinatinkova.ru/photoday
Благодарим за участие в проекте!

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