Праздник начнётся в 14:00 сразу с нескольких мероприятий: конкурса семейного творчества «МамаПапаЯ» (с 14:00 до 16:00), семейных эстафет (до 15:30), а также специального любительского чемпионата по армрестлингу от фитнес-клуба ALEX FITNESS (до 16:00). Судьёй турнира станет мастер спорта по армрестлингу, чемпион первенства Украины среди юниоров по армрестлингу 2013 года, участник Чемпионата Европы 2013 года, персональный тренер и инструктор Алексей Васильев. Папы-победители получат призы от ALEX FITNESS.

Тем временем дети смогут оторваться на дискотеке с 14:30 до 15:00. А с 15:30 для них начнётся получасовая анимационная программа, которая возобновится в 16:30.

Шоу-программу откроют в 15:00 чудеса химических реакций от праздничного агентства «Страна радости», с 16:00 до 16:30 пройдёт мыльное шоу от научной лаборатории «Открывашка», а затем с 17:30 до 18:00 — шоу бумажного вихря.

Бьюти-зона или станция красоты для мам и их маленьких принцесс будет работать под руководством студии красоты «Персона». Здесь преобразят всех желающих и расскажут о секретах причёсок и тенденциях в макияже. А для мальчиков и пап мужские развлечения и лазертаг подготовил клуб «Блиндаж».

"Центр речи" Зеленограда подготовил программу групповых занятий по развитию речи, логоритмике, сенсорным играм и нейродинамической гимнастике (в 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00). На праздник придут и «айболиты» — медицинский центр «Аксис» организует зону экспресс-диагностики организма для малышей, а педиатр ответит на любые вопросы родителей.

Детский сад «Маленькая страна» проведёт мастер-классы по декупажу и аппликации. Центр GREENLAB представит мастер-классы по рисованию 3d ручкой и даже по «пайке для начинающих с использованием паяльных станций». Детская мастерская «Урок труда» привезёт свою столярную мастерскую и изостудию с мастер-классом «Рисуем по сырому». Центр АМАКids научит детей и взрослых ментальной арифметике. А магазин «Подружки-рукодельницы» придумал для участников форума игру-квест.

Завершится праздник концертом артистов ДК, который начнётся в 18:15.

Подробная программа праздника — на его странице ВКонтакте. «МамаПапаСлёт» пройдёт в атриуме, фойе и на открытой сцене ДК(КЦ) «Зеленоград». Все активности на форуме бесплатны.