Первое индивидуальное занятие с инструктором — бесплатное, дальнейшие разовые занятия стоят от 750 рублей (индивидуальное), от 500 рублей мини-групповое и свободное катание без тренера — от 300 рублей.

Полотно дорожки покрыто ворсом, обработанным специальными материалами так, что он достоверно передаёт свойства снега. Лыжи и сноуборд легко скользят по нему, давая возможность отрабатывать самые разные техники. Скорость и направление тренировочного полотна регулируется пультом дистанционного управления.

В тренажёре предусмотрена многоуровневая система безопасности, которая позволяет тренироваться даже детям. Маленьким спортсменам можно заниматься в Pro100ski с трёх лет, но, как говорят тренеры, лучше начинать всё-таки с пяти.

На занятия можно прийти со своей экипировкой. Допускаются любые лыжи и доски, лишь бы соответствовали росту и размерам спортсмена. Для тех, кто только начинает и не имеет своего спортинвентаря, есть прокат. Специалисты центра говорят, что защиту для таких тренировок надевать не обязательно — они безопасны. Но рекомендуют надевать одежду с длинным рукавом и перчатки (например, для фитнеса). Шлем, наколенники и налокотники — по желанию спортсменов.

Добраться до клуба Pro100ski и спортивного комплекса GOPark из Зеленограда можно на общественном транспорте от ж/д станции Крюково: доехать до Подрезково, а затем пройти 15 минут пешком до места (Новосходненское шоссе, 5 км, Владение 1) или доехать до станции Сходня, пересесть на автобус 482 или 873 и ехать до остановки «Усково». На автомобиле в GOPark можно попасть по Ленинградскому шоссе, а затем Сходненскому шоссе или через Сосновую аллею и Московскую улицу (время в пути около получаса).

Раньше тренажёр горнолыжного спуска другого типа стоял в зеленоградском клубе Carvecenter в технопарке «Элма». После его закрытия ближайшими местами для тренировок зеленоградцев стали крытый всесезонный склон Снеж.ком в Красногорске и горнолыжные курорты в Дмитровском районе в снежное время года.