В воскресенье, 23 июля ( 14:00—16:00 ) зеленоградский муниципальный приют для собак проведёт в Зеленограде городскую прогулку с самыми юными и трогательными из своих подопечных — со щенками. Познакомиться с ними смогут все желающие на собачьей площадке у корпуса 1804а (за остановкой «Крюковская эстакада»).

На прогулку привезут девятерых младших обитателей приюта в возрасте 4-6 месяцев: среди есть длинношёрстные щенки, и короткошёрстные, и «терьеристого» типа. Будут и «звёзды» — Сетта, Шарик и Полкан, уже известные постоянным гостям приюта и участникам его группы ВКонтакте.