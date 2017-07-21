В воскресенье, 23 июля (
На прогулку привезут девятерых младших обитателей приюта в возрасте 4-6 месяцев: среди есть длинношёрстные щенки, и короткошёрстные, и «терьеристого» типа. Будут и «звёзды» — Сетта, Шарик и Полкан, уже известные постоянным гостям приюта и участникам его группы ВКонтакте.
По словам сотрудника приюта Натальи Хохловой, одна из важных целей прогулки — социализация животных: «Это и поездка на машине, и общение с людьми — со взрослыми и с детьми, и другие звуки, новые запахи города».
А для кого-то из горожан, взрослых и юных, встреча со щенками может стать чуть ли не единственной возможностью пообщаться с животными: «Бывает, у людей по разным причинам нет возможности принять дома питомца: съёмная квартира или мало места. Поэтому бывает такая дружба и уход на расстоянии. Часто к нам приходят родители с детьми, им это особенно в радость. Наши встречи превращаются в такой весёлый праздник как для людей, так и для животных», — рассказывает Наталья.
Все собаки приюта наблюдаются в ветклинике, привиты, имеют паспорта, а взрослые собаки чипированы.
Организаторы надеются, что для кого-то из щенков прогулка окончится крепкой дружбой и обретением дома. Однако сразу с прогулки собаку забрать будет нельзя. Для этого нужно приехать в приют, заполнить анкету и пройти собеседование.
У неравнодушных есть возможность помочь приюту в транспортировке щенков к месту прогулки и обратно. Примут на на встрече и подарки для обитателей приюта (корма, ошейники, миски, игрушки, шампуни, лекарства из списка для ветаптечки). Уточнить подробности можно у волонтёра Татьяны Крючковой ВКонтакте или по телефону 8(903)670-2171.
Собаки из приюта постоянно участвуют в разных мероприятиях, как рассказали Zelenograd.ru: например, в июне они ездили в Москву на фестиваль «Собаки в городе», а в середине июля на выставку собак из приютов «Всем по собаке».
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