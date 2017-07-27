Фестиваль начнётся 9 августа с серии мастер-классов. Специалисты МИЭТа научат школьников строить роботов с помощью уникального конструктора ТОЛК, разработанного в ЦТПО МИЭТ. Конструктор состоит из небольших магнитных модулей, оснащённых программным обеспечением для создания роботов. Из него можно собирать, например, роботов-манипуляторов размером до полуметра.

В состав конструктора входят также системы датчиков, модули для машинного зрения и управления: «Для конструктора написано специальное программное обеспечение на понятном школьникам языке, — сообщил Zelenograd.ru инженер ЦТПО МИЭТ Игорь Бритков. — С помощью этого ПО настраивается и управляется логика двигательных модулей конструктора. Он постоянно совершенствуется — не стоим на месте».

Мастер-классы по конструктору ТОЛК будут проходить с 9 августа по 17 ноября каждую среду и пятницу с 13:00 до 15:00. Ребятам расскажут об электронике, особенностях программного обеспечения и датчиковых систем конструктора, научат с ним работать и программировать роботов. Заявки можно подавать уже сейчас по телефону ЦТПО МИЭТ 8(499)720-85-72 или просто прийти до начала занятия. В Центре будут формировать группы до 25 человек и обещают принять всех желающих.

Следующим этапом фестиваля «Битва роботов» станет экзамен по робототехнике — с 18 по 22 сентября (9:00 до 15:00). Участников разделят на шесть групп, каждой из которых будет отведён один час. Жюри отберёт 40 участников для дальнейшего интенсивного обучения в течение двух месяцев, из них сформируют 12 команд. С 25 сентября по 24 ноября по будням с 18:00 до 20:00 старшеклассники будут трудиться над собственными проектами, чтобы защитить их в финале.

Завершится фестиваль на одной из открытых столичных площадок в конце ноября. Финал пройдёт в два этапа: в теоретической части участники защитят проекты и покажут, чему успели научится, а затем состоится и сама битва роботов. Оценивать их будут по маневренности и надёжности.

В этом году фестиваль станет общемосковским при поддержке департамента образования города. Главные призы фестиваля — дополнительные баллы, которые будут учтены при поступлении в МИЭТ. Победителям достанется восемь баллов, а призёрам по шесть.

Заявки на участие можно присылать уже сейчас по электронной почте: ctpo@miee.ru.

Центр технической поддержки образования МИЭТ ежегодно проводит «Битвы роботов» на московских и зеленоградских научных мероприятиях и фестивалях. Последний раз зеленоградцы видели соревнования умных машин на прошлогоднем Дне города.