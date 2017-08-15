Культурный центр «Зеленоград» в субботу, 19 августа, примет у себя интерактивную выставку тропических бабочек — одна из его аудиторий на целый день станет настоящим райским садом. На несколько 45-минутных шоу (с 15:00 до 18:00) ждут родителей с детьми от трёх лет: бабочек можно будет подробно рассмотреть и даже покормить.

Выставка заявлена как интерактивная — посетители смогут подержать живых бабочек на руках, рассмотреть строение их крыльев, усиков и лапок в коллекции заснувших бабочек, которых насчитывается более 100 видов.

Как рассказал Zelenograd.ru организатор выставки Олег Харламов, шоу с бабочками преследует образовательную цель: «Главной составляющей встречи будет познавательная программа — рассказ об особенностях бабочек. Мы хотим, чтобы дети их внимательно рассмотрели, поняли строение и все изменения стадий развития, попробовали покормить бабочек».

Хозяйка выставки лепидоптерист Ирина Благодорящева уже более 20 лет занимается коллекционированием чешуекрылых насекомых. Она одной из первых в России создала инсектарий для выведения тропических бабочек. Ирина покажет гостям выставки своих питомцев: диадему или лунную бабочку, морфо с ярко-синими крыльями, Александрию, парусника Румянцева с малиново-красной окантовкой, всего не меньше десяти видов. Инсектарии, из которых бабочки приедут в культурный центр, находятся в Москве. А личинки бабочек привезены в туда из Филиппин, Индонезии, Колумбии, Таиланда и Малайзии.

Выставка пройдёт в пять сеансов (14:00 — билетов нет, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00) 19 августа в аудитории 240 ДК(КЦ) «Зеленоград». Вход стоит 200 рублей.

Аналогичная интерактивная зоовыставка уже была в ДК в прошлом году, её посетили более тысячи человек. Тогда зеленоградцы знакомились с экзотическими зверями, рептилиями и птицами. А тропические бабочки в последний раз приезжали в 2012 году в апреле и сентябре.