С понедельника по субботу, 21-26 августа в Зеленограде проходит социально-благотворительная акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!»: работают четыре пункта приёма благотворительной помощи. На территории Москвы акция проводится уже в 11 раз.
В городе есть семьи, которые не могут позволить себе купить ребёнку новый рюкзак, тетради, письменные принадлежности и учебники. Цель акции — помочь ребятам из таких семей экипироваться к новому (а кому-то и к первому) учебному году. Можно и нужно приносить не только канцелярские принадлежности, но и всё, что может понадобиться в школе, в том числе форму, спортивные костюмы, обувь. Принимают как новые, так и бывшие в употреблении вещи хорошего качества.
Организованы четыре пункта сбора помощи:
- корпус 205а - там постоянно действует Пункт приёма и выдачи вещей для малоимущих, режим работы с 10:00 до 20:00 (обед
13:00—14:00), в пятницу и субботу — до 17:30
- корпус 126 (отделение социальной помощи семье и детям ТЦСО «Зеленоградский»), режим работы с 10:00 до 20:00 (обед
13:00—14:00), в пятницу и субботу — до 18:00
- корпус 826 (филиал «Солнечный» ТЦСО «Зеленоградский»), режим работы с 9:00 до 20:00 (обед
13:00—13:45), в пятницу до 18:45, в субботу до 17:00
- корпус 2014 (филиал «Крюково» ТЦСО «Зеленоградский»), режим работы с 9:00 до 20:00 (обед
13:00—13:45), в пятницу до 18:45, в субботу до 17:00.
23 августа с 10:00 до 16:00 в ТЦ «Столица» (корпус 1446) откроется мобильный пункт приема благотворительной помощи. Для ребят здесь подготовили анимационную программу с 11:00 до 13:00, а в полдень первоклашкам из малообеспеченных семей вручат их первые школьные ранцы.
В акции участвуют и торговые организации: оказать помощь малоимущим семьям со школьниками уже собираются 37 предпринимателей, по данным префектуры.
Одновременно весь месяц, с 1 по 25 августа, в городе проходит акция «Соберём ребёнка в школу». Она инициирована культурным центром «Доброволец» и Центром помощи многодетным семьям «Многомама». Всё необходимое для новых школьных будней можно приносить в корпус 832 в рабочие дни с 9:00 до 16:00. Вход — белое крыльцо с торца здания, нужно позвонить в домофон.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Оставь отзыв
-
Получи подарок
на выбор .
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В АВГУСТЕ
-
Товар месяца у
скидки до 10%.