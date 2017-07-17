Школьница скончалась на месте после падения с десятого этажа.

Тело девушки с травмами, характерными при падения с высоты, обнаружили рядом с жилым домом в 16-м микрорайоне, около восьми утра в понедельник, 17 июля, сообщили Zelenograd.ru в полиции.

По информации «МК», накануне молодой человек, с которым старшеклассница встречалась несколько месяцев, расстался с ней. Возможно, это толкнуло девушку на отчаянный шаг.

Следственный комитет проверяет обстоятельства смерти 17-летней школьницы.