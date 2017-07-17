Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Старшеклассница разбилась, упав с десятого этажа в 16 микрорайоне 17.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Школьница скончалась на месте после падения с десятого этажа.

Тело девушки с травмами, характерными при падения с высоты, обнаружили рядом с жилым домом в 16-м микрорайоне, около восьми утра в понедельник, 17 июля, сообщили Zelenograd.ru в полиции.

По информации «МК», накануне молодой человек, с которым старшеклассница встречалась несколько месяцев, расстался с ней. Возможно, это толкнуло девушку на отчаянный шаг.

Следственный комитет проверяет обстоятельства смерти 17-летней школьницы.

 Реклама
Сдам помещение под офис в корпусе 1650 Объявления
Курсы иностранных языков Language Expert. Английский, итальянский, китайский и немецкий языки Объявления
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Начало продаж Объявления
Функциональный тренинг и растяжка в спорткомплексе «Космос» - безопасно, доступно, эффективно. Промокод внутри Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Совсем рядом!

В клинике работает
лаборатория от Артвет

 Реклама
БАБИН ДВОР

Есть всесезонная
площадка на воде.

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
В ИЮЛЕ

Товар месяца у
скидки до 10%.

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
Совсем рядом!

В клинике работает
лаборатория от Артвет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
В ИЮЛЕ

Товар месяца у
скидки до 10%.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама