Школьница скончалась на месте после падения с десятого этажа.
Тело девушки с травмами, характерными при падения с высоты, обнаружили рядом с жилым домом в 16-м микрорайоне, около восьми утра в понедельник, 17 июля, сообщили Zelenograd.ru в полиции.
По информации «МК», накануне молодой человек, с которым старшеклассница встречалась несколько месяцев, расстался с ней. Возможно, это толкнуло девушку на отчаянный шаг.
Следственный комитет проверяет обстоятельства смерти 17-летней школьницы.
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
- Совсем рядом!
-
В клинике работает
лаборатория от Артвет
- БАБИН ДВОР
-
Есть всесезонная
площадка на воде.
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В ИЮЛЕ
-
Товар месяца у
скидки до 10%.