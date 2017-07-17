Сильный пожар произошёл минувшим вечером в деревне Бакеево, расположенной недалеко от Андреевки. Огонь был такой сильный, что его видели многие в Зеленограде.
Пожарным позвонили местные жители, которые сообщили, что горит дом №2 и в нём, возможно, находятся люди. Сигнал поступил в воскресенье, 16 июля, в 21:15, в 23:30 пожар потушили.
Как сообщили Zelenograd.ru в МЧС, горел одноэтажный кирпичный дом. Площадь пожара составила сто квадратных метров, то есть пламя полностью охватило постройку. Эвакуация не потребовалась, никто не пострадал. Причины пожара пока неизвестны.
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