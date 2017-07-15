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Магазин-склад «Юлмарт» вновь откроется в 9 микрорайоне 15.07.2017 ZELENOGRAD.RU

«Юлмарт» возобновит работу в понедельник, 17 июля, после трёхнедельного перерыва. Информация об этом появилась на сайте компании.

Как сообщили Zelenograd.ru в компании, зеленоградский центр исполнения заказов предполагается открыть в прежнем качестве и с тем же спектром услуг. Однако в первое время могут возникнуть некоторые сложности из-за перерыва в работе.

Напомним, зеленоградский центр исполнения заказов «Юлмарт», расположенный в корпусе 900, закрылся 26 июня по техническим причинам. Компания не уточняла, как надолго, но предполагалось, что насовсем.

Магазин-склад «Юлмарт» появился на втором этаже корпуса 900 полтора года назад и удобен тем, что получить заказ можно сразу. В локальных представительствах «Юлмарта» на площади Юности и в ТЦ «Мириус» в Андреевке заказанный товар надо ждать минимум сутки. Кроме того, в ЦИЗ работали кредитный и гарантийный отделы, здесь же ремонтировали технику.

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