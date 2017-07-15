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Сегодня в городе: зеленоградцы рисуют с натуры. Фото с акции «Московский пленэр» 15.07.2017 ZELENOGRAD.RU

В воскресенье утром в рамках программы «Московский пленэр» каждый зеленоградец мог попробовать себя в качестве художника. Горожане рисовали с натуры под руководством опытного наставника, преподавателя художественной школы. Акция посвящена 200-летию Айвазовского.

Есть ли какое-то место нашего города, рисунок или фотографию которого вы бы повесили на стену в своем доме?

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