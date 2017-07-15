В воскресенье утром в рамках программы «Московский пленэр» каждый зеленоградец мог попробовать себя в качестве художника. Горожане рисовали с натуры под руководством опытного наставника, преподавателя художественной школы. Акция посвящена 200-летию Айвазовского.