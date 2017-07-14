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Командная беговая эстафета «Юность» пройдет в Зеленограде в конце августа 14.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Открыта регистрация на эстафету «Юность» - это скоростной командный забег с массовым стартом. Дистанция из трех этапов по 2,85 километра. В команде может быть и два участника. Забег пройдет в субботу 26 августа на лыжероллерной трассе за горбольницей. Советская эстетика, старые друзья, буря эмоций и нашей юности полёт, описывают свой забег организаторы.

В команде должно быть не меньше двух человек независимо от пола. Один участник бежит не больше одного круга, то есть 2,85 км. Длина дистанции обусловлена особенностями трассы. Сделать 3 километра не получается, сообщил один из организаторов.

Принять участие могут все желающие с 14 лет. В 10:00 будут выдавать стартовые комплекты, в 11:50 состоится брифинг участников, в 12:00 стартуют смешанные команды, в 13:00 — мужские и женские команды. В 14:20 состоится награждение победителей, а с 15:00 — afterparty в клубном кинотеатре «Кинематограф».

Стоимость участия — 3 тысяч рублей с команды. Сборы от эстафеты будут переданы семье Володиных. Их дочке Мишель, родившейся в июле прошлого года, поставили тяжелый диагноз — дисплазия/гипоплазия почек. Необходимо обследование в Германии, где есть специальные условия для диагностики и подготовки к трансплантации почки. Клиника выставила счёт в 12000 евро.

Проводит эстафету «Юность» команда zelrun, организующая также зеленоградский полумарафон и кросс «Спутник».

Лыжероллерная трасса начинается за стоматологической поликлиникой №31 на Каштановой аллее. Рядом есть парковка на 50 машин. Ближайшая остановка (автобусы №1 и 2) — «Поликлиника».

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