В команде должно быть не меньше двух человек независимо от пола. Один участник бежит не больше одного круга, то есть 2,85 км. Длина дистанции обусловлена особенностями трассы. Сделать 3 километра не получается, сообщил один из организаторов.

Принять участие могут все желающие с 14 лет. В 10:00 будут выдавать стартовые комплекты, в 11:50 состоится брифинг участников, в 12:00 стартуют смешанные команды, в 13:00 — мужские и женские команды. В 14:20 состоится награждение победителей, а с 15:00 — afterparty в клубном кинотеатре «Кинематограф».

Стоимость участия — 3 тысяч рублей с команды. Сборы от эстафеты будут переданы семье Володиных. Их дочке Мишель, родившейся в июле прошлого года, поставили тяжелый диагноз — дисплазия/гипоплазия почек. Необходимо обследование в Германии, где есть специальные условия для диагностики и подготовки к трансплантации почки. Клиника выставила счёт в 12000 евро.

Проводит эстафету «Юность» команда zelrun, организующая также зеленоградский полумарафон и кросс «Спутник».

Лыжероллерная трасса начинается за стоматологической поликлиникой №31 на Каштановой аллее. Рядом есть парковка на 50 машин. Ближайшая остановка (автобусы №1 и 2) — «Поликлиника».