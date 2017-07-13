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«Московские пленэры» в честь Айвазовского пройдут 15 июля на трёх площадках Зеленограда 13.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Столичная акция «Московский пленэр», посвящённая творчеству великого русского мариниста Ивана Айвазовского, состоится в эту субботу, 15 июля, в Зеленограде — на Школьном озере, в парке Победы и на Михайловских прудах. Первые бесплатные пленэры будут приурочены к 200-летию художника, которое отмечают в этом году.

Массовую акцию в рамках проекта «КультЛето» принимают 63 культурных центра в разных округах Москвы, среди них ДК(КЦ) «Зеленоград» и КЦ «Доброволец»:

  • В парке Победы ждут всех желающих порисовать на свежем воздухе с 10:00 до 12:00 у нижней части каскада фонтанов. Как сообщили в ДК(КЦ) «Зеленоград», проведёт мастер-класс преподаватель рисунка, живописи и композиции Детской художественной школы № 9 Олег Кузнецов — он научит делать несложные зарисовки с натуры (карандаш, акварель). Все необходимые инструменты — мольберты, холсты, краски, карандаши и т. д. — выдадут на месте. Участвовать можно с любым уровнем подготовки.
  • На Михайловских прудах (15 микрорайон) с 11:00 до 13:00 поговорят об акварельном пейзаже и покажут упражнения-этюды ведущие пленэра из клуба «Силуэт».
  • На Школьном озере (10 микрорайон) с 10:00 до 12:00 для начинающих живописцев пройдёт мастер-класс «Замри, мгновенье!» клуба «Радуга», а с 11:00 до 13:00 «Творческий лицей» планирует провести открытый мастер-класс «Пейзаж у водоема» — «Вы узнаете, как показать пространство в пейзаже, как писать отражение в воде, как писать различными инструментами и материалами».

Кроме того, с 11:00 до 17:00 «Доброволец» приглашает мастеров живописи и фотографии в Озеропарк (Автогородок на другом берегу Школьного озера, у корпуса 1002). Чтобы попробовать себя в роли художника, нужно взять с собой материалы: бумагу, карандаши, акварель, гуашь, акрил и т. д.

«Художником в наше время может считаться не только мастер живописи, но и человек, занимающийся творческой фотографией. В этом случае все, что сказано о пленэре относительно рисования, имеет такое же отношение и к фотосессиям на природе», — решили в «Добровольце». Поэтому в рамках «Пленэра» устроят художественный марафон и «фотосушку» — мобильную выставку фотографий. Фотографам предлагают принести свои работы в формате 30х40 см. Зарегистрироваться можно по телефону 8(499)729-7468. Все участники акции получат сертификаты «Пленэра».

В акции можно поучаствовать, даже не посещая мастер-классы, — просто прийти и рисовать под открытым небом в своё удовольствие.

Телефон для справок по мероприятию в ДК(КЦ) «Зеленоград» — 8(499)734-3171.

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