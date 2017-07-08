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Чтение на выходные. Самые интересные истории Zelenograd.ru последней недели 08.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Город мечты. Студенты-дизайнеры из МИЭТа сделали несколько проектов по развитию общественных пространств Зеленограда. Их идеи могут казаться утопией, но они точно заставят вас изменить представление о том, каким может быть наш город, если подходить к нему с любовью. Читайте дальше (около 11 минут)

Владислав Цуркан, МИЭТ, факультет Дизайн

Шрамы Зеленограда — аквапарк. В новой рубрике разбираемся, что происходит с городскими долгостроями: история вопроса, причины остановки стройки и перспективы ее завершения. Начали с так называемого «аквапарка» у городского пруда, в истории которого и войны инвесторов, и банкротства, и разногласия с властями. Именно поэтому объект, который начали строить 10 лет назад, не открыт до сих пор. Но надежда на его запуск сохраняется. Читайте дальше (около 4 минут)

Фото: Сайганов Александр

Не фонтан. На фоне конфликта вокруг сноса фонтана на площади Юности поговорили с Сергеем Павловским, который своими руками делал мозаичную чашу фонтана, а его отец — эскиз рисунка. Выяснили удивительные вещи. Только представьте, что над множеством вариантов рисунка в чаше художник работал пять лет, а задумывалось это все совсем не как фонтан. Удивительная настоящая история фонтана и уникальные эксизы художника Павловского. Читайте дальше (около 4 минут)

Фото: из архиваАлександра Болдова / PASTVU.COM

Парусная регата. История зеленоградского ученого-энтомолога, доктора биологических наук Андрея Беньковского и его большого увлечение по воссоздание маленьких парусных кораблей. На Дунькином пруду в 12 микрорайоне он во второй раз устраивает «Чайную регату» — реконструкцию событий XVII века, когда на морском пути из Китая в Англию капитаны парусников стремились как можно быстрей доставить груз дорогого чая. Читайте дальше (около 4 минут)

Если знаете интересную историю о событиях и людях нашего города, напишите нам.

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