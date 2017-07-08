Шрамы Зеленограда — аквапарк. В новой рубрике разбираемся, что происходит с городскими долгостроями: история вопроса, причины остановки стройки и перспективы ее завершения. Начали с так называемого «аквапарка» у городского пруда, в истории которого и войны инвесторов, и банкротства, и разногласия с властями. Именно поэтому объект, который начали строить 10 лет назад, не открыт до сих пор. Но надежда на его запуск сохраняется. Читайте дальше (около 4 минут)