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Повысились штрафы за безбилетный проезд в московско-тверских электричках 07.07.2017 ZELENOGRAD.RU

С 7 июля «зайцы», пойманные в электричках на участке от Ховрино до Решетниково, заплатят 1100 рублей штрафа, а от Ленинградского вокзала до Ховрино — 1700. Увеличение штрафов связано с подорожанием билетов с 1 июля.

Об изменениях сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания. Штраф устанавливается в зависимости от территориального расположения железнодорожной станции, где обнаружен безбилетный пассажир, и от тарифа проезда. Увеличивается размер штрафов при проезде по всем тарифным зонам — московской, подмосковной (к которой относится и станция Крюково), тверской (в этом случае штраф 1225 рублей), псковской и ярославской. В «Ласточках» штраф выписывают в 50-кратном размере установленного тарифа за 10 километров.

Штраф за безбилетный проезд в пригородных поездах резко увеличили в 2015 году. До того он составлял 100 рублей. Нарушителем считается пассажир, едущий в электричке без билета и отказавшийся купить его у разъездного контролера (но уже с комиссией за оформление проездного в вагоне). Контролер выпишет штраф, копию документа передаст пассажиру. Инструкция предписывает высадить безбилетника на ближайшей станции — но это уж как получится.

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