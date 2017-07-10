На крюковском рынке клубнику можно купить по 200 рублей за килограмм. Предлагают, в частности, ростовскую и краснодарскую клубнику. В магазине «Перекресток» весовая ягода продается по 380 рублей за кг, а расфасованная в лотки — по 195 рублей за 250 грамм.

О начале торговли сезонной клубникой столичные власти объявили еще 2 июня, оговорившись, что подмосковная из-за погоды появится не раньше конца июня. Совхоз имени Ленина начал торговать первой собранной клубникой на ярмарках выходного дня 26 июня. А в начале июля открылись давно поставленные и пустующие палатки «Клубника-земляника» — в Зеленограде их поставили возле корпусов 617а, 900 и 1446.

Право на торговлю ягодой в таких палатках не разыгрывалось на торгах — предполагалось, что производители будут сами договариваться с московским департаментом торговли. «Как бы мы ни старались, лобби крупных производителей не позволило нам получить розничные точки в Москве для продажи клубники, выращенной в Луховицком районе Московской области, — написал на своей странице в «Фейсбук» фермер Максим Ладога. — В день собираем около 10 тонн первоклассной ягоды, большую часть из которой приходится продавать перекупщикам на «Фуд Сити». Представитель департамента торговли откликнулся информацией о выделении подмосковным фермерам пяти бесплатных точек в Москве для торговли клубникой с 10 июля.

В прошлом году в Зеленограде обещали пять торговых точек с клубникой-земляникой, но в итоге открылась только одна, возле корпуса 900. Чиновники говорили, что нет спроса со стороны предпринимателей, а фермеры утверждали обратное — московские власти создали неудобные условия для продажи скоропортящегося продукта и подталкивают их сдать за гроши товар перекупщику.