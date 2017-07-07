До начала регаты зрители смогли в деталях рассмотреть прекрасные суда и услышать занимательный рассказ о пике парусного судовождения перед наступлением эры паровых двигателей.

«Чайная регата» — это мини-реконструкция событий времени, когда Англия и Ост-Индская компания открыли китайский чай. Сначала путь в Китай занимал полтора года в одну сторону, но хитрость и находчивость помогли англичанам сократить время этого путешествия до 97 суток в одну сторону. Когда в XVII веке настала эра чайных клиперов и выросла конкуренция, на чайном пути начались настоящие гонки: кто быстрее привозил чай, тот и снимал все сливки после его выгодной продажи.

Подготовка к гонке на Дунькином пруду была обстоятельной: сначала для водоёма составили карту ветров, потом сделали пробные запуски из разных точек водоема, оформили финишный створ.

Дети и взрослые в нетерпении окружили Андрея в ожидании старта. На воду спустили три корабля — клиперы «Катти Сарк» и «Ариэль», корабль «Дар Поморья» («Принцесса Эйтель-Фридрих»). Все модели выполнены в масштабе 1:150 относительно близко к оригиналу. Самую старшую из них — «Катти Старк» — Андрей сделал будучи еще школьником.