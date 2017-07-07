В субботу, 1 июля, Дунькин пруд в 12 микрорайоне во второй раз принял зеленоградскую историческую регату. Между собой соревновались модели самых быстрых грузовых парусных судов — чайных клиперов. Создателем моделей и главным по «чайной регате» стал житель Зеленограда, зеленоградский учёный-энтомолог, доктор биологических наук Андрей Беньковский.
До начала регаты зрители смогли в деталях рассмотреть прекрасные суда и услышать занимательный рассказ о пике парусного судовождения перед наступлением эры паровых двигателей.
«Чайная регата» — это мини-реконструкция событий времени, когда Англия и Ост-Индская компания открыли китайский чай. Сначала путь в Китай занимал полтора года в одну сторону, но хитрость и находчивость помогли англичанам сократить время этого путешествия до 97 суток в одну сторону. Когда в XVII веке настала эра чайных клиперов и выросла конкуренция, на чайном пути начались настоящие гонки: кто быстрее привозил чай, тот и снимал все сливки после его выгодной продажи.
Подготовка к гонке на Дунькином пруду была обстоятельной: сначала для водоёма составили карту ветров, потом сделали пробные запуски из разных точек водоема, оформили финишный створ.
Дети и взрослые в нетерпении окружили Андрея в ожидании старта. На воду спустили три корабля — клиперы «Катти Сарк» и «Ариэль», корабль «Дар Поморья» («Принцесса Эйтель-Фридрих»). Все модели выполнены в масштабе 1:150 относительно близко к оригиналу. Самую старшую из них — «Катти Старк» — Андрей сделал будучи еще школьником.
И вот старт дан! Суда плотной группой устремились вдоль берега, но коварный ветер столкнул их, и гонка застопорилась — корабли прибило к берегу. Пришлось их растаскивать и давать каждому кораблю собственное направление.
Зрители активно болели, своя группа поддержки была у каждого из парусников, самая громкая — у клипера «Ариэль».
Новый порыв ветра — и суда разошлись в разных направлениях. Самым быстрым оказался «Дар Поморья». Он гордо проследовал мимо пришвартованного большого парусника «Великая княжна Мария Николаевна». Этот красавец выполнен в масштабе 1:50, в мире не наберется и сотни моделей такого качества. Разумеется, эта модель получила от гостей Дунькиного пруда наибольшее внимание и восхищение.
Два часа регаты пролетели на одном дыхании, да и после неё зрители не спешили расходиться. Устроителям регаты задали много вопросов: из чего строили корабли, из чего сделаны модели, где и как можно научиться этому. Все желающие могли также сфотографироваться с моделями судов и их создателем.
Соорганизатором парусной гонки стал Музей Зеленограда. Его директор Денис Чиликин, Светлана Шагурина и Наталья Федоренко тоже отвечали на вопросы, вспоминали морские истории и даже доставали корабли из воды.
«Мы думаем над тем, как организовать регату не только моих моделей, но и всех любителей строить парусные корабли, — рассказал Андрей Беньковский порталу префектуры. — Для этого надо разработать регламент и, конечно, пригласить всех желающих принять участие. Очень надеюсь, что скоро на базе музея удастся организовать мастер-классы, привлечь к этой идее как можно больше ребят и их родителей. Думаю, что следующие соревнования станут уже общегородскими».
А затем праздник переместился на улицы Зеленограда: модель «Княжны Марии Николаевны» настолько большая, что ее проще и безопаснее перевозить своим ходом на маленькой тележке — а процесс перевозки корабля, конечно, привлек всеобщее внимание.
По пути через 12 и 11 микрорайоны к тележке толпами сбегались дети, прохожие подходили и задавали вопросы или просто бросали свои дела, провожая процессию взглядами. Останавливались даже машины, водителям тоже было интересно, что происходит.
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