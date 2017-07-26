До 6 августа в автотехцентре «Автолидер» вы можете сделать заправку кондиционера по цене от 550 рублей + воспользоваться процедурой бесплатной диагностики сход-развала на новейшем компьютерном стенде.
Предварительная запись обязательна!
Стенд «Техновектор-7» с технологией 3D введен в эксплуатацию 5 апреля 2017 года — это последнее достижение компьютерных технологий. Четыре видеокамеры автоматически и безошибочно проконтролируют правильность установки колес вашего автомобиля.
Примеры наших цен:
- Регулировка сход развала 1-й оси + бесплатная проверка подвески скидка 45% — 999 руб. вместо 1800 руб.;
- Регулировка сход развала 2-х осей + бесплатная проверка подвески скидка 36% — 1 400 руб. вместо 2 200 руб.;
- Полная заправка кондиционера с заменой масла скидка 27% — 1 600 руб. вместо 2 200 руб.;
- Бесплатная диагностика колодок и тормозных дисков;
- Бесплатная диагностика различных течей автомобиля;
- Замена передних колодок скидка 37% — 500 руб. вместо 800 руб;
- Замена масла скидка 30% - 500 руб. вместо 700 руб.
- Аренда подъемника скидка 30% — 500 руб./час вместо 700 руб/час
Техцентр «Автолидер», Зеленоград, улица Конструктора Гуськова (4-й Западный проезд), дом 5, тел. 8 (985) 363-77-44
- Мы отличаемся!
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+7 (495) 76-76-746
- БАБИН ДВОР
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Есть всесезонная
площадка на воде.
- Магазин "Я сама"
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