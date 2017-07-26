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Автотехцентр «Автолидер» предлагает диагностику, ремонт и заправку кондиционеров от 550 рублей и бесплатную диагностику сход-развала 26.07.2017 Автотехцентр «Автолидер» Реклама

До 6 августа в автотехцентре «Автолидер» вы можете сделать заправку кондиционера по цене от 550 рублей + воспользоваться процедурой бесплатной диагностики сход-развала на новейшем компьютерном стенде.

Предварительная запись обязательна!

Стенд «Техновектор-7» с технологией 3D введен в эксплуатацию 5 апреля 2017 года — это последнее достижение компьютерных технологий. Четыре видеокамеры автоматически и безошибочно проконтролируют правильность установки колес вашего автомобиля.

Стенд «Техновектор-7»

Примеры наших цен:

  • Регулировка сход развала 1-й оси + бесплатная проверка подвески скидка 45% — 999 руб. вместо 1800 руб.;
  • Регулировка сход развала 2-х осей + бесплатная проверка подвески скидка 36% — 1 400 руб. вместо 2 200 руб.;
  • Полная заправка кондиционера с заменой масла скидка 27% — 1 600 руб. вместо 2 200 руб.;
  • Бесплатная диагностика колодок и тормозных дисков;
  • Бесплатная диагностика различных течей автомобиля;
  • Замена передних колодок скидка 37% — 500 руб. вместо 800 руб;
  • Замена масла скидка 30% - 500 руб. вместо 700 руб.
  • Аренда подъемника скидка 30% — 500 руб./час вместо 700 руб/час

Техцентр «Автолидер», Зеленоград, улица Конструктора Гуськова (4-й Западный проезд), дом 5, тел. 8 (985) 363-77-44


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