На воду Дунькиного пруда в 12 микрорайоне спустят модели известных парусников. Мероприятие проводит музей Зеленограда вместе с автором моделей Андреем Беньковским уже второй год. Запускать парусники будут напротив корпуса 1207 с 11:00 до 13:00, при неблагоприятных погодных условиях (дождь или сильный ветер) регату могут перенести на другое время — но в музее заверили, что, судя по прогнозам на субботу, этого делать не придётся.
В этот раз Андрей Беньковский — зеленоградский учёный-энтомолог, доктор биологических наук, увлеченный популяризатор науки и участник Фестиваля увлекательной науки и техники в Менделеево — продемонстрирует зеленоградцам плавающие копии клиперов «Катти Сарк», «Ариэль», «Великая княжна Мария Николаевна», барка «Морское облако», кораблей «Юнона» и «Принцесса Эйтель-Фридрих», и линейного корабля «Виктори». У этих кораблей есть своя история и особенности, и перед спуском каждой модели на воду автор расскажет о них.
Организаторы обещают зрителям настоящую «Чайную клиперскую регату», только в мини-формате. Как рассказали Zelenograd.ru в музее, все участвующие модели пронумеруют, а болельщики смогут взять билеты с номерами понравившегося судна. Тем, чей парусник придёт к берегу быстрее всех, музей Зеленограда приготовил призовые сувениры, а также возможность сфотографироваться с кораблём-лидером и его автором.
Сама «Чайная регата» — это мини-реконструкция событий времени, когда Англия и Ост-Индская компания открыли китайский чай. Сначала путь в Китай занимал полтора года в одну сторону, но хитрость и находчивость помогли англичанам сократить время этого путешествия до 97 суток в одну сторону. Когда в XVII веке настала эра чайных клиперов и выросла конкуренция, на чайном пути начались настоящие гонки: кто быстрее привозил чай, тот и снимал все сливки после его выгодной продажи.
Андрей Беньковский начал строить модели еще в детстве, а затем это переросло в серьезное занятие, как писала зеленоградская газета «41»: «Со временем ученый начал собирать парусные и моторные, радиоуправляемые и настольные модели, изобрел авторскую технологию конструирования плавающих копий парусников с большим количеством парусов. Моделей стало так много, что они едва умещаются в квартире автора. А на традиционные запуски, которые проходят на Школьном озере и Дунькином пруду, приходит много зеленоградцев».
Таких «рейсов» парусников, как их называет сам Андрей Беньковский, было уже много — для одного из кораблей есть даже группа Вконтакте «Парусник Мария Николаевна» с фотографиями с запусков и выставок. «А сегодня было тренировочное плавание, только бы с погодой повезло», — пишет Беньковский и показывает клипер «Фата Моргана», которого не будет на регате.
Дополнительную информацию о мероприятии 1 июля, в том числе о том, что оно состоится, музей предоставит по телефону +7(499)732-2122.
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