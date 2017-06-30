Организаторы обещают зрителям настоящую «Чайную клиперскую регату», только в мини-формате. Как рассказали Zelenograd.ru в музее, все участвующие модели пронумеруют, а болельщики смогут взять билеты с номерами понравившегося судна. Тем, чей парусник придёт к берегу быстрее всех, музей Зеленограда приготовил призовые сувениры, а также возможность сфотографироваться с кораблём-лидером и его автором.

Сама «Чайная регата» — это мини-реконструкция событий времени, когда Англия и Ост-Индская компания открыли китайский чай. Сначала путь в Китай занимал полтора года в одну сторону, но хитрость и находчивость помогли англичанам сократить время этого путешествия до 97 суток в одну сторону. Когда в XVII веке настала эра чайных клиперов и выросла конкуренция, на чайном пути начались настоящие гонки: кто быстрее привозил чай, тот и снимал все сливки после его выгодной продажи.

Андрей Беньковский начал строить модели еще в детстве, а затем это переросло в серьезное занятие, как писала зеленоградская газета «41»: «Со временем ученый начал собирать парусные и моторные, радиоуправляемые и настольные модели, изобрел авторскую технологию конструирования плавающих копий парусников с большим количеством парусов. Моделей стало так много, что они едва умещаются в квартире автора. А на традиционные запуски, которые проходят на Школьном озере и Дунькином пруду, приходит много зеленоградцев».

Таких «рейсов» парусников, как их называет сам Андрей Беньковский, было уже много — для одного из кораблей есть даже группа Вконтакте «Парусник Мария Николаевна» с фотографиями с запусков и выставок. «А сегодня было тренировочное плавание, только бы с погодой повезло», — пишет Беньковский и показывает клипер «Фата Моргана», которого не будет на регате.

Дополнительную информацию о мероприятии 1 июля, в том числе о том, что оно состоится, музей предоставит по телефону +7(499)732-2122.