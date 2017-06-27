В рамках этого шоу, кстати идти представление будет 2 часа 50 минут, с одним антрактом, будет представлены новые номера. Вас ждут: исключительной красоты и грации алжирские львицы, в компании с предводителем, львом Цезарем, африканские крокодилы, питоны и анаконда, шоу бразильских диких обезьян, и шоу собачек — «Веселый Мадагаскар».

И конечно же — часть программы отдана на показ удивительных человеческих возможностей — смелости, грации, эквилибра, точного владения телом. Шоу воздушных гимнастов «Колесо страха», номера жонглеров и эквилибристов — это стоит увидеть.

Ну и клоун Чарли, он обязательно будет с вами все представление.

Ленинградский цирк шапито «Максимус» был основан заслуженным работником культуры России Канбеговой В.Ф. в 2003 г.

Современный, действительно шикарный, на 1500 мест, цирк оснащен новейшим сценическим освещением (лазерное шоу). Великолепный профессиональный звук и по-настоящему интересное шоу артистов со всего мира. Все номера исполняются в лучших традициях русского цирка! Все — совсем рядом! Обязательно сводите детей — это невероятно доброе и эмоциональное шоу, и отличная возможность увидеть экзотических животных .

Гастроли будут идти весь июль, цирк расположится в очень удобном месте, на парковке у Zеленопарка — туда легко доехать как на машине, так и на бесплатных автобусах, идущих к торговому комплексу.

http://circus-maximus.ru/

https://vk.com/club16936556

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