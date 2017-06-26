Настроение создавал ведущий Петр Жарких вместе с диджеем, один за другим объявляли конкурсы и дарили подарки, например, сертификаты в «Панда парк» за самый зажигательный танец. А чтобы получить сертификат на игру в зоне виртуальной реальности в ДК, пришлось делать селфи с ведущим, причем для этого его нужно было сначала догнать.

На концертной площадке пели песни и выступали танцоры студий Like Loft, «Галас», «Феникс» и «Капли Stereo». По площадке ходили специальные люди, созданные для объятий. Алкоголь был под запретом, но он никому и не требовался — зеленоградцы веселились, забрасывая друг друга красками, обнимаясь и танцуя.

На Михайловских прудах в 15 микрорайоне праздник начался с дождя, моросившего с самого утра, поэтому к началу зрителей собралось немного. Развлечения для них подготовили разные: было и катание на лошадях по набережной, и надувные батуты, и карусели, тир, аквагрим.

Ровно в 15:00 на площадке возле пруда началась концертная программа — открытие праздника ознаменовали запуском цветного дыма. Зеленоградские «Ночные волки» показательно прокатились и припарковали железных коней прямо перед сценой, в том числе для желающих сделать фото.