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День молодежи в Зеленограде — «Дайте два!» Музыка, танцы и краски Холи 26.06.2017 ZELENOGRAD.RU

День молодёжи отпраздновали в воскресенье, 25 июня, одновременно на двух площадках в Зеленограде: в парке Победы у Большого городского пруда и у Михайловского пруда в 15 микрорайоне. На обеих «зажигали» зеленоградские рок-группы и танцоры, диджеи и сами зрители — раскрашивая себя и друг друга во все цвета радуги.

В парке Победы праздничную дату отметили ярко и с размахом, даже погода оказалась благосклонной, хоть и пасмурной. Сочные цвета фестиваль приобрел благодаря краскам Холи — натуральным, легко смывающимся, которые можно было купить прямо на фестивале.

Настроение создавал ведущий Петр Жарких вместе с диджеем, один за другим объявляли конкурсы и дарили подарки, например, сертификаты в «Панда парк» за самый зажигательный танец. А чтобы получить сертификат на игру в зоне виртуальной реальности в ДК, пришлось делать селфи с ведущим, причем для этого его нужно было сначала догнать.

На концертной площадке пели песни и выступали танцоры студий Like Loft, «Галас», «Феникс» и «Капли Stereo». По площадке ходили специальные люди, созданные для объятий. Алкоголь был под запретом, но он никому и не требовался — зеленоградцы веселились, забрасывая друг друга красками, обнимаясь и танцуя.

На Михайловских прудах в 15 микрорайоне праздник начался с дождя, моросившего с самого утра, поэтому к началу зрителей собралось немного. Развлечения для них подготовили разные: было и катание на лошадях по набережной, и надувные батуты, и карусели, тир, аквагрим.

Ровно в 15:00 на площадке возле пруда началась концертная программа — открытие праздника ознаменовали запуском цветного дыма. Зеленоградские «Ночные волки» показательно прокатились и припарковали железных коней прямо перед сценой, в том числе для желающих сделать фото.

Первой выступила группа «Стерео город». И сразу же, как по заказу, «включили» солнце. На звуки музыки горожане начали стекался с разных концов района, и к концу выступления первых музыкантов слушателей стало гораздо больше.

Группа «Полугора» в перерывах между своими песнями зачитывала стихи собственного сочинения, в которых публика оценила тонкость, юмор, злободневность и сложность.

«Ночные волки», по признанию самого лидера байкеров Ивана Евдокимова, с нетерпением ждали выступления группы «Куба», которая завершала концерт. Под звуки гитар «Кубы» начался фестиваль красок Холи, который вызвал невероятный драйв у исполнителей и гостей. В 20:00 люди не хотели расходится, танцевали и фотографировались.

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