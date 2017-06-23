Учебный год и экзамены почти завершены, отгремели на всю Москву выпускные вечера, для полутора тысяч зеленоградских выпускников пришла пора выбирать будущее — поступать в вуз. Педагоги подсчитывают медалистов, олимпиадников и «стобалльников» ЕГЭ, результаты которых еще не утверждены окончательно, а префект посоветовал вчерашним школьникам: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир — пусть лучше он прогнется под вас».
На прошлой неделе школы отдали дань памяти войне в День памяти и скорби 22 июня и продолжили жить по расписанию летних образовательных смен. Дайджест школьных новостей — на Zelenograd.ru.
Выпускные вечера и вручения аттестатов прошли во всех школах Зеленограда в пятницу, 23 июня. Школы только начинают выкладывать фотографии с выпускных, а соцсети уже переполнены ими, как и восхищенными возгласами «Красавцы!» и ностальгическими переживаниями родных и друзей.
После торжественных церемоний в школьных стенах многие зеленоградские выпускники отправились «гулять» в Москву: в Кремлевский дворец, в «Крокус Сити», в парк имени Горького на общемосковский выпускной вечер. Лицей 1557 провёл выпускной в ДК(КЦ) «Зеленоград», а школа 853 — во Дворце творчества в 9 микрорайоне. Выпускников и педагогов поздравляли представители префектуры, управ и МИЭТа.
Сам префект напутствовал выпускников на торжественной церемонии в школе 1353, у которой уже готов видеорепортаж с выпускного — он проходил с онлайн-трансляцией через интернет.
«Девиз вашей школы, насколько я знаю: „Успех сам не приходит к вам, идите к нему“, — сказал префект выпускникам. — Хотел бы добавить и эти слова к своему пожеланию, поскольку впереди у вас самостоятельная, сложная жизнь, без помощников. Рядом с этим девизом хорошо прозвучали бы слова из известной песни Андрея Макаревича: „Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под вас“. Следуя этому совету, вы сделаете свою жизнь состоявшейся, а своих близких — счастливыми».
На празднике в школе 1353 присутствовал и первый замглавы департамента образования Москвы Михаил Тихонов, который сообщил, что среди 58 тысяч московских выпускников почти 1,5 тысячи (1473) — зеленоградцы. И добавил, что именно зеленоградцы в среднем больше, чем в Москве, выбирали ЕГЭ по профильной математике.
Предварительные итоги ЕГЭ уже начали подводить в столице и по всей стране. Рособрнадзор сообщил, что обществознание, литературу и физику сдали удачнее, чем в прошлом году — минимальные пороги по этим предметам преодолели больше одиннадцатиклассников, а средние баллы сопоставимы с прошлогодними. К 20 июня завершилась сдача ЕГЭ и ОГЭ в основные даты, резервные дни сдачи экзаменов расписаны до 1 июля.
Итоги зеленоградского школьного года подвели префект Анатолий Смирнов и председатель Межрайонного совета директоров зеленоградских школ, директор школы 1194 Анатолий Ващилин. Вспомнили 11 призёров и победителей Всероссийской олимпиады школьников из девяти школ Зеленограда — это половина всех школ города. Отметили предрасположенность зеленоградцев к точным наукам, которые выбирали для ЕГЭ по выбору: «Перекос в сторону „менеджеров непонятно чего“ исправляется благодаря внедрению профильных классов, реставрации связей научных и промышленных предприятий со школами, общей активизацией производства в Зеленограде», — заявил префект.
В двух самых «естественнонаучных» зеленоградских школах — лицее 1557 и школе 853 — знакомство с технологиями не прекращается даже на каникулах. Лицеисты побывали на IX Молодежном Форуме «Атомэкспо», организованном госкорпорацией «Росатом» в рамках образовательного проекта «Школа реальных дел». Ребята приняли участие в квесте «Парк профессий Росатома», в мини-тренингах от Академии Росатома, а также пообщались с представителями «атомных» профессий, пишет лицей.
А десятиклассники школы 853 совместно с ЦМИТ «Поезд» продолжают в июне исследовательскую работу в области аэрополлинологического мониторинга, консультируясь у специалистов биологического факультета МГУ. «Замена ленты в ловушке пыльцы, подготовка препарата для микроскопирования, проведение исследований и много-много общения! — рассказывает о поездке в МГУ руководитель ЦМИТ „Поезд“ Иван Каледин. — По результатам поездки решили слегка модифицировать сам проект. Расширить и ускорить».
Накануне выпускных балов школы отметили знаменательную и печальную дату — 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. В лицее 1557 два класса (5 «Г» и 7 «З») вместе с учителями Ларисой Горнушенковой и Денисом Звонарёвым отправились в этот день в пеший поход по памятным местам старой части Зеленограда — к памятникам «Блиндаж», «Рубеж 41», «Штыки». У мемориала «Штыки» лицеисты поучаствовали в траурном митинге.
«Ребята прочувствовали трагичность и в то же время величие этого дня. Теперь такой поход будет ежегодным, — пишет лицей. — А 20 июня наши лицеисты, участники детского международного миротворческого движения, стали участниками акции „Путь солдата“ и возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата».
На столичную акцию «Путь солдата» в Москву 20 июня отправились ученики и педагоги многих зеленоградских школ. Два автобуса с ветеранами войны и ветеранами педагогического труда из Зеленограда приехали в Александровский сад к мемориалу Вечного огня. Перед началом акции школьники — участники проекта «Московский экскурсовод» — рассказывали об истории Вечного огня, которому в этом году исполнилось 50 лет.
К братской могиле в 11 микрорайоне возложили цветы 22 июня воспитанники летнего лагеря в школе 852. У скромного обелиска прочитали стихи о войне: отрывок из поэмы «Суд Памяти» Е.Исаева, «Здесь похоронен красноармеец» М.Исаковского, «Жди меня» К.Симонова. И послушали рассказ учителя о том, какие события происходили на территории района Силино в далеком 1941 году. Мероприятие завершилось минутой молчания.
Во Дворце творчества к печальной дате вспоминали спектакль театра-студии «Новая сказка» «Мальчик из Сталинграда».
Патриотический музей «О подвигах, о доблести, о славе!» школы 2045 (корпус 2311) накануне Дня памяти и скорби провёл экскурсию для ребят из Центра детского отдыха (ОСПСиД филиал «Крюково») — руководитель музея Виктор Фролов рассказал много интересного о первых месяцах Великой Отечественной войны и показал детям кадры военной фотохроники.
В гимназии 1528 отряды летней смены 22 июня посмотрели в «Творческом лицее» документальное кино, основанное на военной кинохронике, а потом рассказывали о своих прадедушках и прабабушках, родственниках, сражавшихся на фронте и в тылу, об их трудовых и военных подвигах. В гости к школьникам пришла Анна ЗахаровнаЖарикова, член совета ветеранов войны «Старое Крюково», малолетний узник фашистского концлагеря, которая поделилась своими воспоминаниями. Встреча закончилась просмотром мультфильма «Мальчиш — Кибальчиш».
Продолжаются, а кое-где уже и заканчиваются первые летние образовательные смены. «14 дней пролетели незаметно, ведь за эти дни многие ребята сдружились между собой, и уже не было разделения, кто из какого класса и кому сколько лет — было единое дружное сообщество ребят, для которых эти 14 дней стали яркими, полезными и веселыми», подводят в школе 1150 итоги работы своего летнего центра программ дополнительного образования «Все мы родом из детства!».
Школы продолжают делиться яркими фотографиями в дневниках своих летних смен.
Для дошкольников школы 842 педагоги и музыкальный руководитель провели православный народный праздник «Троица» — у этой школы большой педагогический опыт воспитания на базе народных традиций. Символами праздника стали берёзка, праздничные народные костюмы, весёлые песни, частушки, потешки и игры: «Троица — это праздник берёзки — символа чистоты, света», пишет школа.
Детей познакомили с традицией уборки домов, приготовления угощений, «завивания» берёзы, украшения ветвями дверей, окон; плетением венков из полевых цветов; народными гуляньями в поле, у берёзы с пением песен о берёзе, хороводами («Во поле берёза стояла»), с традицией завязывания узелков на берёзе — загадывания желаний, обрядом «кумования».
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