Учебный год и экзамены почти завершены, отгремели на всю Москву выпускные вечера, для полутора тысяч зеленоградских выпускников пришла пора выбирать будущее — поступать в вуз. Педагоги подсчитывают медалистов, олимпиадников и «стобалльников» ЕГЭ, результаты которых еще не утверждены окончательно, а префект посоветовал вчерашним школьникам: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир — пусть лучше он прогнется под вас».

На прошлой неделе школы отдали дань памяти войне в День памяти и скорби 22 июня и продолжили жить по расписанию летних образовательных смен. Дайджест школьных новостей — на Zelenograd.ru.