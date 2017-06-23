Люди сгорели заживо при пожаре в одной из квартир 22-этажного корпуса 1210 в Зеленограде вечером в пятницу, 23 июня.

В трехкомнатной квартире на пятом этаже горели мебель и личные вещи на площади 10 квадратных метров, сообщил Zelenograd.ru источник в МЧС. Сигнал поступил в 19:43. Пожар ликвидировали в 20:01, но людей спасти не удалось.

Однако, по словам источника другой экстренной службы, пожар произошёл по другой причине. В квартире находились две женщины и мужчина, по предварительной информации — мужчина с женой и тёщей. К прибытию спасателей, «скорой» и полиции обе женщины были мертвы и сильно обгорели. У жертв, рассказал источник, были резаные раны на предплечьях и горле, ноги чем-то связаны. Рядом лежали упаковки из-под керосина. Предположительно, мужчина сначала убил женщин, затем облил трупы и себя горючей жидкостью, которую поджёг зажигалкой. С тяжелейшими ожогами (по предварительной информации — 70 процентов тела) человека по жизненным показателям доставили в городскую больницу как ближайшую.

Как рассказали источнику соседи, они нередко слышали ссоры в семье, при этом мужчина часто приходил домой с букетами цветов.

Что же произошло на самом деле, устанавливает следственный комитет.