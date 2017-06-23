По правилам состязаний несовершеннолетние смогут рыбачить самостоятельно, но обязательно в сопровождении взрослых. Каждому участнику обеспечат для ловли сектор не менее 10 метров береговой линии, но в течение соревнования вплоть до завершения взвешивания улова покинуть свой сектор будет нельзя. Правила строгие: не разрешается складывать улов в вёдра и металлические садки, использовать рыбу в качестве наживки, удилище должно быть длиной не более 13 метров, а рыба, пойманная вне сектора, в конкурсный подсчёт не войдёт.

Ловить участникам предстоит карасей и ротанов. Организаторы обещают, что рыба не пострадает и будет отпущена в озеро сразу после подведения итогов.

Предварительная регистрация уже завершена, но не успевших зарегистрироваться могут принять в день соревнования, если кто-то из основного состава не сможет участвовать. Необходимо будет заранее ознакомиться с регламентом и взять с собой снасти, экипировку, удостоверение личности и медполис. Участие в конкурсе бесплатное.

В 12:00 состоится взвешивание улова и подведение итогов. Судьи выберут победителей в номинациях «Самая крупная рыба», «Самый большой улов», «Юная смена», «Леди „Рыбка“» и «За волю к победе».

Болельщики тоже не будут обделены развлекательной программой. Всех приглашают принять участие в конкурсах анекдотов (в 12:45) и частушек (в 13:00) на рыболовную тематику, а также послушать живую гитару от проекта Прогитару.рф. В 13:15 победители получат заслуженные призы.

С 13:30 у корпуса 1002 в Автогородке начнутся мастер-классы по изготовлению оберегов, разделыванию рыбы и приготовлению ухи, которую потом смогут попробовать все желающие — кулинарный мастер-класс проведёт бренд-шеф зеленоградского кафе «ЯнХук» Сергей Алексютенко.

Партнёрами фестиваля и «поставщиками» призов для победителей соревнований стали зеленоградские и не только магазины рыболовных принадлежностей, рыболовные клубы и компании, производящие оснащение для рыбаков. В их числе и зеленоградская компания «Практик-НЦ», выпускающая отечественные портативные эхолоты «Практик».

"Наша компания с радостью и гордостью поддерживает подобные мероприятия по всей России! И мы очень рады, что что-то подобное начинает «проклевываться» и здесь у нас, в родном городе, на родном Школьном, где мы, зачастую, тестируем наши эхолоты", — заявили в «Практик-НЦ».

Фестиваль «Рыбалка на Школьном» — первый рыболовный фестиваль в Зеленограде. Организаторы называют его праздником для все семьи и собираются представить рыбалку как возможность единения с природой, родными и друзьями. Приглашают даже тех, кто ничего не знает о рыбной ловле.