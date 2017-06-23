ДК(КЦ) «Зеленоград» гарантирует в воскресенье четыре часа танцевальной музыки нон-стоп (16:00 — 20:00) на площадке в парке Победы рядом с пляжем у Большого городского пруда. Праздник откроет фестиваль красок Холи WeColor, участники которого смогут обсыпать друг друга специальными яркими и легко смывающимися красками — продавать их будут прямо на фестивале. Организаторы обещают «тонны натуральной яркой краски, выступление специальных гостей и свободный вход без возрастных ограничений — краски будут смыты, моменты — никогда». По правилам фестиваля, на него запрещается приносить свои краски, муку, порошок, а также алкогольные напитки, нельзя их распивать на фестивале, а также курить вне специально отведенных мест.

Праздник будет вести Пётр Жарких, известный ведущий десятков фестивалей красок по всей России, вместе с диджеями DJ Tim Mind, DJ YARIKRush и DJ Pavel Ignatenko и исполнителями Колей Триком, Jam & Harut (Союз MC), DMC Andrey Bazdarev, Beliy, Dominika и Алиной Кондаковой. Что такое настоящий хип-хоп, покажут танцоры команд Like Loft, «Галас», «Феникс» и «Капли Stereo».

В этот же день у Михайловского пруда можно будет услышать мощные гитарные рифы от групп «Куба», The Lamp, «Стерео город» и «Полугора» (с 15:00). Параллельно с этим, по словам организаторов из «М-клуба», гостей научат танцевать хастл, покажут магическое контактное жонглирование, мото-шоу от «Ночных волков» и рукопашные бои. Вечером здесь также проведут фестиваль красок Холи (с 19:00) — он должен был состояться 12 июня, но бы перенесён из-за плохой погоды. Краски будут продаваться на фестивале, можно их приобрести заранее в группе Вконтакте, подешевле, разрешают и «прийти со своими».

В субботу в Андреевке молодёжь готовится к мужскому и женскому забегам (в 10:00), посвященным Дню молодежи: на 1200 метро (для женщин), 1600 метров (для мужчин) и 400 метров (для детей на самокатах). С награждения победителей на стадионе «Юность» начнётся основная программа праздника (в 15:00) и продолжится акцией «Молодёжь против наркотиков». Организаторы обещают бесплатно научить желающих прыгать на джамперах, рисовать граффити, раскроют секреты фокусов от Сержа Куража и проведут «школу иллюзиониста» Сергея Бакленева. Гостей пригласят поучаствовать в шуточном забеге на шпильках (16:00 — 17:00), а также пройти «школу видеоблогеров» и записать видеопоздравление (15:00 — 18:00) — автора лучшего ролика ждёт подарок. Специальным музыкальным гостем праздника станет группа LiRikA. Завершить вечер планируют битвой диджеев, танцевальным флешмобом и диджей-сетом от (DJA)STA (с 17:00).

Продолжением Дня молодёжи в следующую субботу, 1 июля, станет фестиваль творчества и музыки FunDay в Озеропарке (12:00 — 20:00). Организаторы из КЦ «Доброволец» готовят мастер-классы по стрит-арту, хенд-мейду и живописи, игре на барабанах от Dedov Drums, воркшоп по мужской стрижке от Goodson Barbershop и другие развлечения — программа обширная. Участие во всех воркшопах и мастер-классах абсолютно бесплатное. Гости праздника смогут заняться спортом и йогой, не обойдётся и без диджей-сета. Главное — чтобы погода не подвела. Желающих выпить или уже нетрезвых лиц обещают аккуратно удалять с территории праздника.