Масштабное празднование Дня молодёжи в этом году в Зеленограде развернётся на площадке в парке Победы у городского пруда, у Михайловского пруда в 15 микрорайоне (25 июня), а через неделю — на Школьном озере (1 июля). Отметят праздник и в Андреевке на стадионе «Юность» (24 июня). Все мероприятия объединяет общая тематика: музыка, спорт и здоровый образ жизни. Участников научат прыгать на джамперах, танцевать хастл, покажут, что такое хип-хоп, и раскрасят во все цвета радуги красками Холи.
ДК(КЦ) «Зеленоград» гарантирует в воскресенье четыре часа танцевальной музыки нон-стоп (16:00 — 20:00) на площадке в парке Победы рядом с пляжем у Большого городского пруда. Праздник откроет фестиваль красок Холи WeColor, участники которого смогут обсыпать друг друга специальными яркими и легко смывающимися красками — продавать их будут прямо на фестивале. Организаторы обещают «тонны натуральной яркой краски, выступление специальных гостей и свободный вход без возрастных ограничений — краски будут смыты, моменты — никогда». По правилам фестиваля, на него запрещается приносить свои краски, муку, порошок, а также алкогольные напитки, нельзя их распивать на фестивале, а также курить вне специально отведенных мест.
Праздник будет вести Пётр Жарких, известный ведущий десятков фестивалей красок по всей России, вместе с диджеями DJ Tim Mind, DJ YARIKRush и DJ Pavel Ignatenko и исполнителями Колей Триком, Jam & Harut (Союз MC), DMC Andrey Bazdarev, Beliy, Dominika и Алиной Кондаковой. Что такое настоящий хип-хоп, покажут танцоры команд Like Loft, «Галас», «Феникс» и «Капли Stereo».
В этот же день у Михайловского пруда можно будет услышать мощные гитарные рифы от групп «Куба», The Lamp, «Стерео город» и «Полугора» (с 15:00). Параллельно с этим, по словам организаторов из «М-клуба», гостей научат танцевать хастл, покажут магическое контактное жонглирование, мото-шоу от «Ночных волков» и рукопашные бои. Вечером здесь также проведут фестиваль красок Холи (с 19:00) — он должен был состояться 12 июня, но бы перенесён из-за плохой погоды. Краски будут продаваться на фестивале, можно их приобрести заранее в группе Вконтакте, подешевле, разрешают и «прийти со своими».
В субботу в Андреевке молодёжь готовится к мужскому и женскому забегам (в 10:00), посвященным Дню молодежи: на 1200 метро (для женщин), 1600 метров (для мужчин) и 400 метров (для детей на самокатах). С награждения победителей на стадионе «Юность» начнётся основная программа праздника (в 15:00) и продолжится акцией «Молодёжь против наркотиков». Организаторы обещают бесплатно научить желающих прыгать на джамперах, рисовать граффити, раскроют секреты фокусов от Сержа Куража и проведут «школу иллюзиониста» Сергея Бакленева. Гостей пригласят поучаствовать в шуточном забеге на шпильках (16:00 — 17:00), а также пройти «школу видеоблогеров» и записать видеопоздравление (15:00 — 18:00) — автора лучшего ролика ждёт подарок. Специальным музыкальным гостем праздника станет группа LiRikA. Завершить вечер планируют битвой диджеев, танцевальным флешмобом и диджей-сетом от (DJA)STA (с 17:00).
Продолжением Дня молодёжи в следующую субботу, 1 июля, станет фестиваль творчества и музыки FunDay в Озеропарке (12:00 — 20:00). Организаторы из КЦ «Доброволец» готовят мастер-классы по стрит-арту, хенд-мейду и живописи, игре на барабанах от Dedov Drums, воркшоп по мужской стрижке от Goodson Barbershop и другие развлечения — программа обширная. Участие во всех воркшопах и мастер-классах абсолютно бесплатное. Гости праздника смогут заняться спортом и йогой, не обойдётся и без диджей-сета. Главное — чтобы погода не подвела. Желающих выпить или уже нетрезвых лиц обещают аккуратно удалять с территории праздника.
«FunDay — это 2 га зеленой природоохранной территории в красивом, уютном месте. FunDay — это 8 часов музыкальной программы в стиле Funk & Hip-Hop. FunDay — это порядка 40 различных активностей, в формате тематических мастер-классов, интерактивов и воркшопов, участие в которых абсолютно бесплатное! FunDay — это добрая встреча друзей в формате большой городской тусовки под открытым, чистым небом», — описывают организаторы будущий праздник.
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