Робототехники и волейболисты, «Школа новых технологий» и атомно-силовой микроскоп

Две команды лицея 1557 готовятся принять участие в заключительном всероссийском этапе робототехнической олимпиады, который пройдёт в Иннополисе (Татарстан) 23-25 июня. «На всероссийский этап приглашены лучшие команды, прошедшие отбор в своих регионах!» — пишет лицей и благодарит за поддержку зеленоградскую компанию «Резонит», которая помогла сделать интегральные схемы для одной из конкурсных разработок.

На робототехнический конкурс лицеисты представят светодиодный жилет для безопасной езды на велосипеде, который будет особенно полезен в тёмное время суток. В команде спроектировали платы, провели их трассировку, а сотрудники компании «Резонит» в кратчайшие сроки изготовили их в соответствии с ГОСТ. «Всё было сделано очень быстро и на высоком уровне. Гордимся тем, что в родном Зеленограде есть такие компании», отзываются о сотрудничестве в лицее.

А лицеисты-спортсмены тем временем вышли в финал Всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч». В первый игровой день команда обыграла волейболистов из Рыбинска со счётом 2:1.