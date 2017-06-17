Лето — это маленькая жизнь, и для тех, кто еще не уехал из города — школьников и их родителей — она проходит рядом со школой, с друзьями, в летних лагерях или в напряжённой сдаче экзаменов. У кого-то на носу выпускные, а кто-то только собирается пойти в первый класс или выбирает будущий профильный десятый. Лицеисты-робототехники едут на Всероссийскую робототехническую олимпиаду в Иннополис, школа 2045 стала «золотой школой» в проекте «Школа новых технологий», а кадеты школы 1150 отправились на экскурсию в Тулу.
Дайджест школьных новостей прошедшей недели на Zelenograd.ru.
Зеленоградские школы, в которых проходят летние образовательные смены — гимназия 1528, школы 1353, 852, 718 — рассказывают о занятиях и развлечениях отрядов и показывают их в фотографиях. За неделю ребята, оставшиеся в городе, побывали в «Мастерславле», поучаствовали в спортивном фестивале летних смен, посвященном 60-летию Зеленограда, познакомились с робототехникой в Центре технологический поддержки образования МИЭТ и сыграли в «Машину времени» с вожатским отрядом БиТ.
Летние досуговые лагеря работают и в «М Клубе», и в зеленоградском Дворце творчества. «М Клуб» организовал летнюю смену на весь тёплый сезон для воспитанников Центра помощи семье и детству «Зеленоград» (ЦПСиД), расположенного по-соседству. Старшие школьники из клуба станут аниматорами, для детей будут проводить творческие занятия.
Две команды лицея 1557 готовятся принять участие в заключительном всероссийском этапе робототехнической олимпиады, который пройдёт в Иннополисе (Татарстан) 23-25 июня. «На всероссийский этап приглашены лучшие команды, прошедшие отбор в своих регионах!» — пишет лицей и благодарит за поддержку зеленоградскую компанию «Резонит», которая помогла сделать интегральные схемы для одной из конкурсных разработок.
На робототехнический конкурс лицеисты представят светодиодный жилет для безопасной езды на велосипеде, который будет особенно полезен в тёмное время суток. В команде спроектировали платы, провели их трассировку, а сотрудники компании «Резонит» в кратчайшие сроки изготовили их в соответствии с ГОСТ. «Всё было сделано очень быстро и на высоком уровне. Гордимся тем, что в родном Зеленограде есть такие компании», отзываются о сотрудничестве в лицее.
А лицеисты-спортсмены тем временем вышли в финал Всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч». В первый игровой день команда обыграла волейболистов из Рыбинска со счётом 2:1.
Победу в столичном конкурсе «Школа новых технологий» (ШНТ) празднует школа 2045. Проекту уже три года, в честь этого на ВДНХ подвели итоги работы школ, которые в нём участвуют, и провели выставку компаний-партнеров, развивающих новые информационные технологии в образовательной системе Москвы. Среди 210 школ-участниц зеленоградская школа заняла третье место, став «золотым» участником ШНТ.
Учебный год закончен — учителя теперь учатся сами: многие летом проходят курсы повышения квалификации. В школе 853 проводят семинары для педагогов, посвящённые использованию оборудования проекта «Инженерный класс в московской школе» — организуют их совместно со школой зеленоградский ЦМИТ «Поезд» и ЦМИТ «Нанотехнологии» физического факультета МГУ, участвуют также школьники-десятиклассники и сотрудники ЦМИТ «Нанотехнологии» по телемосту из Казани.
На первом семинаре ЦМИТ «Поезд» поделился опытом использования атомно-силового микроскопа АСМ Compact компании PHYWE. Учителя услышали, как быстро начать самостоятельную работу с ним, увидели примеры проектов, которые ученики могут создавать с использованием этого микроскопа, и попробовали сами работать с микроскопом (очные участники, для остальных семинар был доступен в формате вебинара).
О жизни и работе школы 718 в радиоэфире «Зеленоград сегодня» рассказала директор школы Ольга Коржова — об организации учебного процесса, дополнительном образовании, об успехах и достижениях учеников и педагогов, работе управляющего совета, о перспективах развития образовательного комплекса.
Многие школы за лето формируют профильные старшие классы. Школа 1353 объявила открытый набор учеников в десятые классы: социально-экономический (математика, обществознание, английский язык), гуманитарный (литература, английский язык, второй иностранный язык), гуманитарный (английский язык, история, литература), естественно-научный (биология, химия, математика) и инженерный (математика, физика, ИКТ, технический английский язык). На школьном сайте опубликовали подробную информацию об учителях, которые будут вести профильные предметы. Приём учеников проведут в июне по итогам ОГЭ и «при наличии свободных мест», уточняет школа.
«Особенно приглашаем в инженерный класс. Нашими партнерами является НИУ МИЭТ и „Зеленоградский инновационно-технологический центр“. Учебный план инженерного класса составлен с учетом пожеланий учащихся, выбравших инженерную профессию, английский язык, рассчитанный на два года обучения, будет носить техническую направленность». (Контакты: Балнова Наталья Анатольевна, заместитель директора, +7(499)734-20-49, nata-bal2011@yandex.ru.
Готовятся школы принять и первоклассников. В школе 2045 (корпус 2031) продолжает работать летняя школа дошколят. Для будущих учеников проводят занятия для адаптации к школьным условиям, к урокам и классному коллективу. Знакомят их со школьными предметами: математикой, развитием речи, музыкой, ИЗО, физкультурой. «Педагоги готовят для дошколят упражнения на развитие логики, мышления, воображения, внимания, усидчивости», сообщает школа.
Приглашает в школу дошколят и школа 1739 — но уже в сентябре, а сейчас открыта запись и опубликовано расписание занятий по разным предметам. Справки по телефону: (499)733-0270.
Летнюю экскурсию в Тулу совершили 7-9 июня воспитанники военно-патриотического клуба «Гвардеец» и ученики кадетского 7-"Б" школы 1150 класса. Участием в патриотической акции «Маршрут памяти» в Туле ребят наградили за высокие результаты в соревнованиях по военно-спортивным и техническим видам спорта. Зеленоградцы увидели места боевой славы, усадьбу Ясная поляна, музей оружия, музей Тульского самовара и Тульского пряника.
Лицей 1557 рассказывает о своей недавней экскурсии в музей Петра Капицы, учёного с мировым именем, Нобелевского лауреата, основателя МФТИ и удивительного человека — его имя с недавних пор носит сам лицей по решению общего голосования учеников, родителей и педагогов. Побывав в музее, лицеисты сделали фильм об этом.
Дворец творчества приглашает всех желающих каждую пятницу в 17:00 на ретроспективу фильмов Эльдара Рязанова, с 16 июня по 28 июля.
15 июня на сцене Дворца творчества спектакль «Приключение что надо!» показала театральная студия «Новая сказка».
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