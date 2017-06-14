Сеть Familia позиционирует себя как лидер российского off-price ритейла — это продажа товаров известных брендов со скидкой и уценкой. В магазинах представлены мужская, женская, детская одежда, аксессуары, игрушки, товары для дома и декора, бытовая техника, товары для животных. Во всех магазинах Familia можно бесплатно получить дисконтную карту, дающую 7-процентную скидку по понедельникам и 5-процентную со вторника по пятницу.

Сейчас в России работают более 150 магазинов этой сети. Ближайший к Зеленограду — в Андреевке, где занимает весь третий этаж ТЦ «Энергия».