Большой магазин распродаж Familia начнет работать 17 июня в 11:00 на втором этаже торгового центра в корпусе 1104 — там, где раньше был «Спортмастер». Всем пришедшим на открытие обещают скидки от 20 до 85%, а тем, кто купит товаров на сумму от 1500 тысяч рублей — подарки и призы.
Сеть Familia позиционирует себя как лидер российского off-price ритейла — это продажа товаров известных брендов со скидкой и уценкой. В магазинах представлены мужская, женская, детская одежда, аксессуары, игрушки, товары для дома и декора, бытовая техника, товары для животных. Во всех магазинах Familia можно бесплатно получить дисконтную карту, дающую 7-процентную скидку по понедельникам и 5-процентную со вторника по пятницу.
Сейчас в России работают более 150 магазинов этой сети. Ближайший к Зеленограду — в Андреевке, где занимает весь третий этаж ТЦ «Энергия».
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